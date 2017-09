La Chine a dévoilé le premier réseau informatique infalsifiable au monde

En août, la Chine a dévoilé et testé avec succès le projet Jinan – le premier réseau informatique infalsifiable au monde, qui repose sur des principes quantiques. Le projet utilise la ville de Jinan en tant que centre informatique quantique qui stimule le réseau quantique Beijing-Shanghai en raison de sa position géographique centrale entre les deux grandes villes.

Il s’agit d’une étape importante dans le développement de la technologie quantique et identifie la Chine comme l’un des leaders mondiaux dans ce domaine. Plus précisément, le réseau avertit les deux utilisateurs de toute altération du système, car l’altération modifie les informations transmises. La perturbation est immédiatement reconnaissable et les deux parties peuvent immédiatement identifier quand quelque chose ne va pas.

Zhou Fei, directeur adjoint de la Jinan Institute of Quantum Technology, considère que le système a des ramifications dans le monde entier. Il a déclaré au Financial Times : « Nous prévoyons d’utiliser d’utiliser le réseau pour la défense nationale, la finance et d’autres domaines, et nous espérons pouvoir l’étendre sous forme de pilote qui, s’il est couronné de succès, peut être utilisé à travers la Chine et dans le monde entier. »

En mettant en œuvre le réseau informatique quantique, la Chine devient le premier pays à mettre en œuvre la technologie quantique à des fins réelles et commerciales. Cela marque également la Chine en tant que leader quantique dans le monde entier – un statut qui est renforcé par leur développement de la machine Heifei, qui pourrait éclipser tous les supercalculateurs actuels, ainsi que leur transport réussi d’un photon depuis un satellite dans l’espace en utilisant la physique quantique.

traduction Thomas Jousse

World Economic Forum, Financial Times, South China Morning Post

