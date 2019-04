Nos solutions pour les entreprises

Média de référence sur l’innovation et des progrès technologiques de haut vol, iatranshumanisme.com offre aux annonceurs l’opportunité de cibler un public de niche, adepte des technologies, via des articles publi-rédactionnels. C’est-à-dire que l’article à publier est fourni par vos soins. Il est argumenté avec du texte, des photos, l’URL de l’annonceur et si besoin une vidéo.

Le contenu de l’article doit être intéressant tout en apportant une information pour nos lecteurs et doit correspondre à notre ligne éditoriale : un conseil utile à l’internaute (90 % du texte) soulignant votre expertise (10 % du texte).

En effet, notre approche est professionnelle, nous nous focalisons sur l’apport d’un contenu exhaustif et sérieux, nous aurons donc la même exigence avec vos articles publi-rédactionnels.

Vous avez la possibilité de présenter votre marque ou vos produits/services sous la forme d’un article classique, scientifiques et technique, actualités des entreprises, interviews de dirigeants, conseils d’experts, analyses chiffrées, un témoignage, des verbatims, les recrutements en cours ou à venir, etc… dans les domaines suivants :

Audience/Lectorat

Vous bénéficiez d’une visibilité permanente, d’une audience internationale, grand public mais aussi professionnelle. Vos articles sont référencés sur Google Actualités et partagés sur l’ensemble des réseaux sociaux.

Propulser votre visibilité en ligne avec notre lectorat CSP+ (chefs d’entreprise, cadres, professions libérales, institutionnels, hauts fonctionnaires, commerçants…) localisé en France et à l’étranger : Canada, Belgique, États-Unis, Suisse, Maroc, Algérie, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, soit un total de 148 pays en tout !

Nos internautes + de 700 000 visites/annuels, 320 000 visiteurs/annuels

Le lectorat masculin représente 68,2 %

les 25-34 ans représente 32 % de notre lectorat, les 35-44 ans représente 22 %, les 18-24 ans représente 19 %, les +45 ans représente 27 %

Jour le plus prisé lundi. 1600 articles en ligne référencés sur Google Actualités !

Les contenus sponsorisés seront parfaitement identifiés par les lecteurs. La mention « Article sponsorisé » sera inscrite en haut de l’article et une description du partenariat se trouvera en bas de l’article : « Cet article a été réalisé en collaboration avec XXXX. Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs extérieurs à l’équipe éditoriale d’iatranshumanisme.com. Nous espérons que cet article vous aura intéressé et que son contenu vous sera utile. »

