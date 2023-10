Amazon va tester des drones qui livreront des médicaments sur ordonnance

Les clients de College Station, au Texas, peuvent désormais se faire livrer leurs médicaments par drone en 60 minutes ou moins.

Les clients d’Amazon Pharmacy disposent d’un nouveau moyen d’obtenir les médicaments dont ils ont besoin rapidement et à un prix abordable. Les clients de College Station, au Texas, peuvent désormais se faire livrer leurs médicaments sur ordonnance devant leur porte par le service de livraison par drone d’Amazon dans les 60 minutes suivant leur commande, sans frais supplémentaires.

Les clients éligibles d’Amazon Pharmacy peuvent sélectionner « livraison gratuite par drone en moins de 60 minutes » lors de la validation de leur commande. Un pharmacien s’assurera alors que les médicaments sont chargés et transportés au domicile du client dans l’heure qui suit. Les habitants de College Station qui choisissent la livraison par drone auront accès à plus de 500 médicaments qui traitent des affections courantes, notamment la grippe, l’asthme et la pneumonie.

Les clients d’Amazon Pharmacy souffrant d’un problème de santé urgent peuvent également accéder à Amazon Clinic – qui propose une prise en charge virtuelle, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de 35 pathologies, dont une nouvelle prise en charge du rhume et de la grippe – ou à One Medical, une offre hybride de soins primaires virtuels et en personne. Un accès rapide aux soins, associé à une livraison rapide des médicaments, peut améliorer les résultats du traitement, tout en permettant au client de rester dans le confort de son domicile.

Comment fonctionne la livraison par drone d’Amazon ?

Les drones d’Amazon volent à une altitude comprise entre 40 et 120 mètres, un espace aérien où les obstacles sont minimes. La technologie intégrée de détection et d’évitement du drone utilise des capteurs et des caméras pour naviguer autour des personnes, des animaux et des lignes électriques.

Les caméras du drone alimentent un réseau neuronal formé à l’identification des objets. À l’arrivée au domicile du client, le drone s’abaisse lentement et en toute sécurité au-dessus d’un marqueur de livraison. Le système de vision par ordinateur détecte toute structure ou tout objet dépassant du sol, y compris les personnes et les animaux, et vérifie s’ils interfèrent avec la trajectoire de descente. Lorsque la zone de livraison est dégagée, le drone libère le colis, reprend de l’altitude et retourne au centre de livraison. Les clients récupèrent les colis sans aucune interaction avec le drone.

Amazon est l’une des rares entreprises de livraison par drone à avoir obtenu un certificat de transporteur aérien de l’administration fédérale de l’aviation, nécessaire pour exploiter des drones dotés de capacités avancées. Les drones d’Amazon ont livré en toute sécurité des centaines d’articles à College Station depuis décembre 2022.

« Nos drones survolent la circulation, éliminant ainsi le temps excessif que le colis d’un client pourrait passer en transit sur la route », a déclaré Calsee Hendrickson, directeur de la gestion des produits et des programmes chez Prime Air. « C’est la beauté de la livraison par drone, et les médicaments ont été la première chose que nos clients ont dit vouloir être livrée rapidement par drone. La rapidité et la commodité sont en tête de liste des souhaits pour les achats de santé ».