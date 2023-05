L’importance de l’intelligence artificielle

Qu Yingpu, éditeur et rédacteur en chef du China Daily, estime que l’intelligence artificielle, incarnée par ChatGPT, est devenue un mot à la mode et qu’elle est aussi importante que l’arrivée du PC ou de l’internet. ChatGPT est un chatbot IA développé par OpenAI, qui a séduit le monde entier par sa capacité à effectuer diverses tâches telles que la rédaction de textes, le débogage de programmes et l’élaboration de plans d’affaires.

Il estime que ce potentiel peut être pleinement exploité pour promouvoir la « construction d’une communauté avec un avenir commun pour l’humanité », proposée par le président Xi Jinping en mars 2013.

Il a évoqué le rôle des technologies intelligentes dans la mise en œuvre des « trois initiatives » proposées par le président Xi, telles que l’initiative pour le développement mondial, l’initiative pour la sécurité mondiale et l’initiative pour la civilisation mondiale. Il a également souligné la nécessité de combler le fossé numérique et de créer une cohésion pour la mise en œuvre de l’initiative de développement mondial.

Qu a également reconnu que la technologie intelligente est une arme à double tranchant et qu’elle peut créer de nombreux défis, ainsi que des problèmes éthiques. Il a suggéré d’améliorer la gouvernance mondiale de la science et de la technologie et de veiller à ce que les technologies intelligentes évoluent dans la bonne direction afin de constituer un pilier solide pour la sécurité mondiale.

En février, le ministère chinois des affaires étrangères a publié The Global Security Initiative Concept Paper, qui appelle à redoubler d’efforts pour renforcer la gouvernance internationale de l’IA et d’autres technologies émergentes afin de prévenir les risques potentiels pour la sécurité. Une analyse des dossiers législatifs de 127 pays a montré que le nombre de projets de loi contenant l’expression « intelligence artificielle » qui ont été adoptés est passé à 37 l’année dernière, contre seulement un en 2016.

Jack Clark, codirecteur du Stanford Institute of Human-Centered Artificial Intelligence, écrit dans le rapport que l’IA est entrée dans son ère de déploiement et dans son potentiel de disruption massive. Qu a également souligné l’importance de promouvoir les échanges pour favoriser la mise en œuvre de l’initiative pour une civilisation mondiale.

A titre d’exemple, le China Daily a créé l’année dernière le studio MetaTime, qui combine les recherches menées dans le cadre de grands projets et les nouvelles technologies pour mettre en valeur le charme et l’importance de la culture traditionnelle chinoise.

Les citoyens chinois, saoudiens et indiens font partie de ceux qui ont le sentiment le plus positif à l’égard des produits et services liés à l’IA, selon une enquête menée par Ipsos auprès de près de 20 000 adultes de 28 pays.