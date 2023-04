Wearable : Un appareil intelligent projette les appels sur votre main

Humane, une startup technologique très secrète fondée par Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno, deux anciens d’Apple, vient de présenter la première démo de son wearable basé sur un projecteur lors d’une conférence TED. C’est Ina Fried, d’Axios, qui a annoncé la nouvelle en premier.

La startup a levé 230 millions de dollars, dont 100 millions annoncés en mars, avec des investisseurs tels que Kindred Ventures, SK Networks, LG Technology Ventures, Microsoft, Volvo Cars Tech Fund, Tiger Global, Qualcomm Ventures et le PDG et cofondateur d’OpenAI, Sam Altman, d’après TechCrunch.

Ce petit appareil prend en charge les commandes vocales et les gestes pour interagir avec ses différentes projections, selon Axios. Il est également équipé d’une caméra pour les fonctions de vision artificielle, comme la détection d’objets. En dehors de cela, on ne sait pas grand-chose, ni son nom, ni l’usage que Humane prévoit de faire de l’appareil.

Le journaliste Zarif Ali, qui avait tweeté une image du wearable de Humane projetant une fonction d’appel téléphonique sur la paume de Chaudhri, précise que la vidéo complète de la conférence TED ne sera pas disponible tout de suite.

« Humane publiera de plus amples détails sur le fonctionnement de l’appareil dans les mois à venir », a déclaré un porte-parole de la société à Insider.

Chaudhri nous fait part de sa vision du wearable :

« Que faisons-nous de tous ces incroyables développements [de l’IA] ? Et comment les exploiter pour améliorer réellement notre vie ? », demande-t-il. « Si nous y parvenons, l’IA ouvrira un monde de possibilités. Aujourd’hui, je souhaite partager avec vous ce que nous pensons être une solution à cette fin. Et c’est la première fois que nous le faisons ouvertement. Il s’agit d’un nouveau type d’appareil portable, d’une plateforme entièrement conçue à partir de l’intelligence artificielle. Et il est complètement autonome. Vous n’avez pas besoin d’un smartphone ou d’un autre appareil pour l’utiliser ».

First demo of the @Humane upcoming AI-powered wearable device. A phone call.

Dans une séquence vidéo de l’événement, l’intervention de Chaudhri semble avoir été interrompue par la sonnerie insistante d’un appel. Mais au lieu d’attraper un appareil dans sa poche, Chaudhri a simplement retourné sa main pour regarder sa paume.

« Désolé, c’est ma femme », a-t-il dit en regardant l’alerte qui s’est allumée sur sa paume à propos de l’appel. « Il va falloir que je réponde ». Chaudhri prend l’appel de sa femme, Bethany Bongiorno, cofondatrice de Humane et ancienne membre d’Apple.

« Nous pensons que l’intelligence artificielle sera la force motrice du prochain bond en avant dans la conception des appareils », a-t-il déclaré lors de la présentation.

Chaudhri a également montré la capacité de l’appareil à produire rapidement une traduction en français d’une phrase qu’il a prononcée, répétée avec une voix générée par l’IA similaire à la sienne : « Les appareils invisibles devraient être si naturels à utiliser qu’on en oublie presque leur existence.

Here's a clip of @imranchaudhri taking the @Humane wearable AI projector out of his jacket's custom breast pocket and concealing it in his hands

ICYMI, my story on the demoed features (so far) on @inversedotcom: https://t.co/TYRmtYPSYI pic.twitter.com/6u6Sgeoe3q

— Ray Wong (@raywongy) April 21, 2023