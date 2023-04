Elon Musk entre en guerre contre Microsoft

Elon Musk, PDG de Twitter, a menacé de poursuivre Microsoft en répondant à ce tweet, accusant Microsoft d’utiliser illégalement les données de Twitter pour entraîner son modèle d’IA. Cette menace fait suite à des informations selon lesquelles Microsoft aurait retiré Twitter de sa plateforme publicitaire.

Musk s’est récemment montré très actif dans le domaine de l’IA. Tout d’abord, il a signé une lettre ouverte visant à stopper les développements de l’IA pendant six mois avant qu’elle ne soit plus puissante que GPT-4 ; Ensuite, nous avons appris qu’il a créé une entreprise d’IA appelée X.AI, ses projets pour TruthGPT, et maintenant ceci.

Here's @elonmusk on Tucker Carlson.

"I'm going to start something which I call TruthGPT, or a maximum truth-seeking AI that tries to understand the nature of the universe" pic.twitter.com/fCJuwmJJ3R

— Pete (@nonmayorpete) April 17, 2023