EUR CoinVertible (EURCV) le stablecoin lancé par la Société Générale-FORGE

Société Générale-FORGE lance l’EUR CoinVertible : le premier stablecoin institutionnel déployé sur une blockchain publique

Société Générale-FORGE (SG-FORGE), filiale entièrement intégrée et régulée du groupe Société Générale dédiée aux actifs numériques, lance l’EUR CoinVertible (EURCV), un actif numérique qui prétend maintenir une valeur stable (stablecoin). EUR CoinVertible est déployé en euros sur la blockchain publique Ethereum.

Ce projet pionnier complète l’offre commerciale de SG-FORGE aux clients institutionnels qui cherchent à bénéficier de solutions innovantes en matière de règlement et de gestion de trésorerie. Il est conçu pour combler le fossé entre les marchés de capitaux traditionnels et l’écosystème des actifs numériques sur la base du cadre d’interopérabilité et de titrisation open-source CAST.

Elle s’inscrit dans la stratégie du groupe Société Générale qui développe des initiatives dans le domaine des actifs numériques dans un cadre sécurisé et transparent pour les investisseurs institutionnels, en parfaite adéquation avec les normes bancaires, légales et réglementaires.

Alors que le cadre réglementaire relatif aux actifs numériques au niveau européen sera modifié par les prochains règlements européens sur les actifs numériques « MiCAR » (Markets in Crypto-assets markets Regulation) et « Pilot Regime« , EUR CoinVertible, conformément au cadre juridique français applicable aux actifs numériques, a été conçu pour répondre aux besoins croissants des clients en matière d’actifs numériques :

– un actif de règlement robuste pour les transactions en chaîne,

– une solution innovante pour les activités de trésorerie d’entreprise, de gestion de trésorerie et de mise en commun des liquidités,

– des solutions de financement et de refinancement des liquidités en chaîne,

– une solution pour les besoins de liquidité intrajournaliers (par exemple, les appels de marge).

EUR CoinVertible a été conçu comme un actif numérique au sens de l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier, destiné à répondre aux attentes des investisseurs institutionnels.

Jean-Marc Stenger, directeur général de SG-FORGE, a déclaré : « Les actifs numériques dotés de mécanismes de stabilisation – c’est-à-dire les stablecoins – construits dans le cadre d’une structure robuste de qualité bancaire seront un élément clé pour accroître la confiance dans l’écosystème des crypto-monnaies. Cette émission est une étape majeure dans la feuille de route de Société Générale-FORGE visant à fournir des solutions innovantes à ses clients, qu’il s’agisse d’institutions et d’entreprises de monnaie réelle ou d’entités de l’industrie cryptographique, et à faciliter l’émergence de nouvelles infrastructures de marché basées sur la technologie blockchain. »

Pour plus d’informations, la version complète du livre blanc d’EUR CoinVertible est disponible ici.