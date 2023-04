UMU : une monnaie numérique de banque centrale internationale est lancée

La Digital Currency Monetary Authority (DCMA) a lancé une monnaie numérique de banque centrale internationale (CBDC).

La DCMA est un leader mondial dans la défense des monnaies numériques et des innovations en matière de politique monétaire pour les gouvernements et les banques centrales. Les membres de la DCMA sont des États souverains, des banques centrales, des banques commerciales et de détail et d’autres institutions financières.

Lors des réunions de printemps 2023 du Fonds monétaire international (FMI), la Digital Currency Monetary Authority (DCMA) a annoncé le lancement officiel d’une monnaie numérique de banque centrale internationale (CBDC) qui renforce la souveraineté monétaire des banques centrales participantes et se conforme aux récentes recommandations politiques sur les crypto-actifs proposées par le FMI.

L’Universal Monetary Unit (UMU), symbolisée par le caractère ANSI Ü, est légalement une monnaie, qui peut effectuer des transactions dans n’importe quelle monnaie de règlement ayant cours légal, et qui fonctionne comme une CBDC pour faire appliquer la réglementation bancaire et protéger l’intégrité financière du système bancaire international.

Les banques peuvent relier des codes SWIFT et des comptes bancaires à un portefeuille de monnaie numérique UMU et effectuer des paiements transfrontaliers de type SWIFT sur des passerelles de monnaie numérique en contournant complètement le système des banques correspondantes, aux meilleurs taux de change de gros et avec un règlement instantané en temps réel.

Dans un entretien accordé au FMI, Tobias Adrian, conseiller financier au Fonds monétaire international, déclare : « Les paiements transfrontaliers peuvent être lents, coûteux et risqués. Dans le monde des paiements d’aujourd’hui, les contreparties des différentes juridictions s’appuient sur des relations de confiance coûteuses pour compenser l’absence d’un actif de règlement commun ainsi que de règles et d’une gouvernance communes. Mais imaginons qu’il existe une plateforme multilatérale capable d’améliorer les paiements transfrontaliers, tout en transformant les opérations de change, le partage des risques et, plus généralement, les contrats financiers ».

Selon Darrell Hubbard, directeur exécutif de la DCMA et architecte en chef de l’UMU, « cette vision exprimée par le FMI est la solution exacte que la DCMA propose aux banques centrales du monde entier ».

Adoptant une architecture de système monétaire public à localisation globale, l’UMU peut être configurée pour fonctionner conformément aux réglementations des banques centrales de chaque juridiction participante.

George Walker, associé de Practus, LLP, spécialisé dans le droit international, a facilité les réunions entre la DMCA et le FMI. Il déclare : « Bien que le FMI n’ait pas officiellement approuvé l’UMU, il n’a pas encore formulé d’objections aux taux de change de l’UMU et à son approche de la souveraineté monétaire lors de l’examen du livre blanc de la DCMA et des discussions hebdomadaires au sein de l’équipe ».

Selon Darrell, « l’UMU ne cherche pas à perturber le système monétaire international. En fait, elle le renforce en aidant le FMI à remplir son mandat, qui est d’assurer la stabilité économique et financière de ses États membres. L’UMU change la donne dans la manière dont les paiements transfrontaliers sont effectués et atténue la dépréciation saisonnière et systémique des monnaies locales ».

Une loi type sur l’Universal Monetary Unit a été élaborée en collaboration avec plusieurs États souverains. Dans cette proposition de législation, l’UMU ne devrait pas être promulguée comme monnaie légale pour négocier les prix intérieurs ou les accords commerciaux internationaux. Au contraire, la législation propose que l’UMU soit promulguée en tant que monnaie complémentaire pour la réserve de valeur, afin d’atténuer la dépréciation saisonnière et systémique potentielle de la monnaie locale, et qu’elle soit présentée en tant que monnaie de paiement au moment du règlement.

Les commerçants et les partenaires commerciaux peuvent accepter l’UMU pour la valeur marchande équivalente de leurs biens et services libellés dans n’importe quelle monnaie nationale ayant cours légal. UMU dispose de taux de change avantageux intégrés dans son portefeuille et peut convertir n’importe quel montant en monnaie de règlement en un montant équivalent en UMU.

L’Universal Monetary Unit est une crypto-monnaie entièrement repensée pour soutenir les banques centrales et les institutions financières réglementées. Elle est dotée d’un protocole de consensus fiable, le protocole SPOT (Staked Proof of Trust), et d’un DLT multidimensionnel (mDLT) capable de prendre en charge n’importe quel registre d’actifs ou de passifs, ce qui permet d’offrir des services bancaires numériques complets et des paiements commerciaux internationaux.

La DCMA présente l’Universal Monetary Unit comme Crypto 2.0 parce qu’elle innove avec une nouvelle vague de technologies cryptographiques pour réaliser un système monétaire public de monnaie numérique avec un cadre d’adoption généralisée englobant des cas d’utilisation pour toutes les parties prenantes dans une économie mondiale.

Réseau Unicoin

Le réseau Unicoin est un réseau bancaire international décentralisé ouvert aux banques centrales, aux banques de détail et commerciales, aux Fintech, aux gouvernements et aux échanges de crypto-monnaies. Le réseau Unicoin permet aux prestataires de services financiers (« PSF ») d’accéder à des services financiers numériques générateurs de revenus.

Le réseau Unicoin peut prendre en charge tous les grands livres d’actifs et de passifs pour permettre des services bancaires et financiers numériques complets avec un cadre de monétisation.

Les banques centrales peuvent déployer un système monétaire CBDC résilient en adoptant le protocole Crypto 2.0 du réseau Unicoin.

Universal Monetary Unit (UMU)

L’Universal Monetary Unit (UMU), également connue sous le nom d’Unicoin, est une innovation en matière de cryptographie de réserve de valeur alimentée par l’intelligence artificielle. Elle adopte un cadre de politique monétaire de banque centrale afin de garantir une demande d’achat continue, une volatilité minimale des prix et des objectifs annuels d’évaluation des actifs.

L’Universal Monetary Unit peut être adoptée comme monnaie officielle pour le règlement des paiements commerciaux et comme monnaie de réserve de la banque centrale pour atténuer la dépréciation saisonnière et systémique de la monnaie locale.

L’Universal Monetary Unit peut être achetée dans la monnaie locale de chaque économie nationale, ce qui renforce la souveraineté monétaire des banques centrales. Les banques centrales peuvent conclure un accord bilatéral avec l’Universal Monetary Unit si elles préfèrent détenir l’UMU dans leur registre CBDC.