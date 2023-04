Une identification numérique décentralisée basée sur la blockchain

L’initiative du Forum économique mondial (WEF) sur l’identité numérique a examiné les possibilités de convenir d’une politique internationale et d’un cadre normatif qui servira de tremplin pour favoriser l’adoption de systèmes d’identité numérique qui placent la protection de la vie privée en tête de toutes les grandes priorités.

Le groupe d’experts estime que la technologie blockchain peut contribuer à la mise en place d’une telle infrastructure d’identification numérique décentralisée préservant la vie privée et, ce faisant, aider les organisations et les gouvernements à réaliser des projets à impact financier, sanitaire et social.

Les discussions de cette réunion annuelle, qui avait pour thème « Improving Livelihoods with Digital ID « , organisée par Crypto Impact and Sustainability Accelerator (CISA), ont examiné les moyens de tirer parti des avantages de l’identification numérique grâce à une approche standardisée, selon un article de Brett McDowell, président de Hedera, un grand livre public décentralisé et open-source.

Selon McDowell, un système d’identification numérique décentralisée alimenté par la blockchain permet d’améliorer la confidentialité des données et de minimiser les incidences de vol ou d’exploitation des données.

Selon lui, cela est même grandement facilité par le concept Web3, qui vise à remplacer l’intermédiaire dans la gestion de l’identité numérique « par une infrastructure blockchain publique où l’utilisateur stocke ses métadonnées d’identité numérique tout en conservant ses informations personnelles hors ligne dans son portefeuille numérique avec des justificatifs vérifiés signés par leurs différents émetteurs de justificatifs ».

Comme l’écrit McDowell, cela signifie qu’à chaque fois qu’un utilisateur « présente à une application un justificatif de son portefeuille, celle-ci peut vérifier le justificatif en comparant la signature cryptographique à la clé publique de l’émetteur du justificatif original, qui a été préalablement publiée dans un registre accessible au public », tout en leur permettant de contrôler comment, quand et à qui ils partagent ces informations.

Les systèmes d’identification numérique fondés sur un tel modèle ne renforceront pas seulement la confiance du public, mais stimuleront également les incitations économiques avec plusieurs résultats positifs.

Cependant, le chemin pour y parvenir n’est pas sans obstacles. Pour McDowell, cela signifie qu’un travail important doit être accompli, notamment en tirant des leçons importantes des projets pilotes d’identification numérique et en les appliquant à grande échelle dans le but de fournir « un élément de base pour trouver des solutions aux défis mondiaux allant de la transformation numérique de la main-d’œuvre à la MRV (Measurement, Reporting, and Verification) des actifs carbone, en passant par les défis sociaux fondamentaux de l’exclusion et de l’exploitation des données ».