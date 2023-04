Une installation intelligente protège les infrastructures critiques

NiDAR 4D : Surveillance et protection multi-domaines dans l’air, sur terre, en mer et sous la surface

MARSS Group a achevé une installation intelligente qui contribuera à la protection des infrastructures grâce à une approche hybride associant l’homme et la machine.

MARSS Group a terminé le test final d’acceptation du site pour sa nouvelle installation intelligente hybride, appelée NiDAR. L’installation protège les infrastructures critiques, un projet pour lequel la société a été engagée il y a 18 mois.

D’une valeur de plus de 100 millions de dollars et comprenant l’installation et l’intégration de plus de 100 capteurs et effecteurs, NiDAR fournira une protection complète et une connaissance de la situation sur un site d’infrastructure critique complexe au Moyen-Orient, contre les menaces asymétriques avec ou sans pilote, telles que les véhicules aériens sans pilote (UAV – drones), les véhicules de surface sans pilote (USV – bateaux ou navires qui opèrent à la surface de l’eau sans équipage) et les véhicules sous-marins sans pilote (UUV).

NiDAR associe l’intelligence artificielle aux techniques algorithmiques traditionnelles et à l’expertise humaine dans ce domaine. En combinant tous les capteurs et effecteurs dans une interface utilisateur unique et intelligente, NiDAR maximise la performance des instruments individuels et réduit le temps de la détection et de la mise en échec dans la chaîne de décision.

L’association homme-machine

Dans son rapport sur le concept de collaboration homme-machine, le ministère britannique de la défense estime que « le vainqueur de la révolution robotique ne sera pas celui qui développera cette technologie en premier, ni même celui qui disposera de la meilleure technologie, mais celui qui trouvera le moyen de l’utiliser au mieux ».

MARSS NiDAR semble utiliser le binôme homme-machine de la manière la plus efficace possible pour préserver les infrastructures critiques. L’automatisation est le but du jeu avec cette installation, car MARSS ne se contente pas de répondre aux menaces par le biais du traitement de l’IA, mais maintient également une connaissance de la situation dans l’ensemble du complexe.