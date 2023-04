FedNow : Le système de paiement numérique de la Fed sera lancé en juillet

FedNow, le système de paiement numérique de la Fed, qui devrait permettre d’accélérer la circulation de l’argent, sera lancé en juillet.

Le service FedNow, annoncé en 2019, offre des paiements instantanés sur les comptes bancaires des particuliers et des entreprises. Il s’agit d’un système de règlement brut en temps réel (RTGS), développé par la Réserve fédérale, conçu pour faciliter les services de paiement instantanés et continus, permettant aux banques et autres institutions financières d’offrir des transferts de fonds 24 heures sur 24 à leurs clients. La plateforme prend en charge le règlement interbancaire en temps réel des paiements individuels, offrant ainsi une alternative plus efficace et plus sûre aux méthodes existantes.

FedNow n’est basé sur aucune technologie de blockchain ou de grand livre distribué.

FedNow créera « un système de paiement de pointe qui sera résilient, adaptable et accessible », a déclaré Tom Barkin, président de la Fed de Richmond et parrain exécutif du programme.

Selon les objectifs du programme, le système permettra d’effectuer plus rapidement et à moindre coût les paiements de factures, les transferts d’argent tels que les chèques de paie et les versements du gouvernement, ainsi qu’une multitude d’autres activités des consommateurs.

Les participants suivront une formation et un processus de certification au début du mois d’avril, indique le communiqué de la Fed.

« À l’approche du lancement, nous invitons les institutions financières et leurs partenaires industriels à se préparer à rejoindre le service FedNow », a déclaré Ken Montgomery, directeur du programme et premier vice-président de la Fed de Boston, qui a contribué à lancer le projet sous l’égide de l’ancien président de la Fed de Boston, Eric Rosengren.

Les institutions qui participent au programme auront un accès 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, contrairement au système actuellement en place qui ferme le week-end.

Les défenseurs du programme affirment qu’il permettra de distribuer l’argent aux personnes beaucoup plus rapidement. Par exemple, selon eux, les paiements gouvernementaux tels que ceux effectués dans les premiers jours de la pandémie de Covid auraient été crédités sur les comptes immédiatement, au lieu des jours nécessaires pour atteindre la plupart des personnes.

Certains responsables de la Fed estiment que le programme pourrait même supplanter la nécessité d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).