USA : des scores secrets de violation de décret lors du confinement Covid

PredictWise

Des dizaines de millions de citoyens américains ont reçu un score de « violation du décret COVID-19 » à la suite d’un programme de collecte de données mené pendant le premier confinement par la société d’analyse des électeurs PredictWise.

« Ces scores de violation du décret Covid-19 ont été calculés en analysant près de deux milliards de pings du système mondial de localisation (GPS) pour obtenir des « schémas de localisation ultra-granulaires en temps réel. » Les personnes qui étaient « plus souvent en déplacement que leurs voisins » ont reçu un score élevé de violation du décret Covid-19, tandis que celles qui restaient le plus souvent ou toujours à la maison ont reçu un score faible de violation du décret Covid-19″, écrit Tom Parker de Reclaim the Net.

Les données recueillies ont ensuite été utilisées par PredictWise pour aider les démocrates à cibler plus de 350 000 républicains « concernés par le COVID » avec des publicités de campagne relatives aux mesures de prévention des virus.

« PredictWise a compris qu’il existait des zones potentielles d’électeurs à cibler avec des messages sur le Covid-19 et a transformé des données à forte densité couvrant plus de 100 millions d’Américains en mesures d’adhésion aux restrictions du Covid-19 pendant le confinement total », indique la société dans son livre blanc.

Ces informations ont été utilisées pour aider à identifier 40 000 « cibles de persuasion » pour le candidat au Sénat du Parti Démocrate Mark Kelly, qui a été élu par la suite.

PredictWise a été fondée en 2017 par Tobi Kontizer (Stanford, PhD, et précédemment de Facebook Research) et David Rothschild (UPenn, PhD, et précédemment de Microsoft) après avoir identifié un manque de données continues à long terme dans le ciblage et la prise de décision politique. Actuellement, Konitzer occupe le poste de CEO de PredictWise et Rothschild celui de Chief Data Scientist.

En 2020, PredictWise a fait sa première incursion dans le paysage politique en fournissant des données à des campagnes de toutes tailles, de la taxe scolaire de Cupertino aux campagnes du sénat de l’Ohio, en passant par les comités nationaux démocrates, les partis démocrates d’État, les candidats fédéraux, les organisations progressistes nationales et les Super PAC.