Transhumanisme : L’IA transformera-t-elle les humains en dieux ?

John Lennox sur les affirmations transhumanistes que l’IA transformera les humains en dieux

Dans cette interview bonus de la série Science Uprising, le mathématicien John Lennox discute des menaces et des avantages de l’intelligence artificielle, notamment de l’affirmation des transhumanistes – nous fusionnerons avec la machine (transhumanisme) – selon laquelle l’IA créera une race de surhommes semblables à des dieux. Lennox compare les revendications des transhumanistes à sa conception chrétienne de l’avenir de l’humanité.

« L’IA est là pour rester. Elle va rapidement devenir – si ce n’est déjà fait – un business de mille milliards de dollars par an et elle soulève de vastes problèmes dans tous les sens, tout en faisant beaucoup de bien. »

« Tout d’abord, l’idée d’améliorer l’intelligence humaine actuelle par la bio-ingénierie, grâce aux technologies cyborgs, aux médicaments et à toutes sortes de choses, pour créer une superintelligence, en commençant par les êtres humains. C’est le programme de l’une des personnes les plus connues sur ce sujet, qui n’est pas un scientifique, Yuval Noah Harari. Dans son livre Homo Deus (l’homme qui est Dieu), il essaie de réaliser l’agenda transhumaniste. »

Lennox est l’auteur du livre 2084 : Artificial Intelligence and the Future of Humanity. Il est professeur émérite de mathématiques à l’université d’Oxford, conférencier de renommée internationale et auteur de plusieurs ouvrages sur l’interface entre la science, la philosophie et la religion.