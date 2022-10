Longevity Hackers, un film pour sensibiliser à la cause de la longévité

Longevity Hackers est un documentaire qui pose la question de savoir si les humains pourraient vivre jusqu’à 130 ans ou même arrêter de vieillir. L’équipe s’appuie sur l’idée que dans 23 ans à peine, la recherche sur la longévité pourrait faire des percées importantes.

Longevity Hackers présente le réalisateur Michal Siewierski qui a interrogé de nombreux experts du secteur, de Natasha Vita-More de H+ DAO à Allison Deuttmann du Foresight Institute, parmi beaucoup d’autres, afin d’examiner l’état actuel du secteur de la longévité et sa direction dans un avenir pas si lointain.

Bien que la version finale du film n’ait pas encore été publiée, les documents figurant sur le site du film indiquent que les sujets potentiels pourraient inclure la rapamycine/mTOR, les causes du vieillissement, la vision du vieillissement comme une maladie à guérir, le renforcement de l’autophagie, les interventions médicamenteuses, l’IA et la longévité, et les nouvelles approches de la longévité.

La société de production, New Roots Films, est basée aux États-Unis et a été fondée en 2011 par le cinéaste en chef Michal Siewierski. New Roots Films se concentre sur les longs métrages documentaires axés sur le changement, Longevity Hackers étant le dernier en date, aux côtés d’autres documentaires tels que Protein 2.0, Overcoming Anxiety et Bitcoin Millionaires.

Date de sortie

La sortie de Longevity Hackers est prévue pour début 2023. Les dernières mises à jour peuvent être consultées sur le site officiel du film.

Ce long métrage documentaire explorera le sujet de la science de la longévité sous un nouvel angle, en le faisant entrer dans la sphère d’intérêt public et en permettant à la science de la longévité de passer du statut de mythe de la science-fiction à celui de réalité.

Quelques-uns des contributeurs du film

Le film comprend des entretiens avec de nombreux experts du secteur sur l’avenir de la longévité, notamment :

Sergey Young du Longevity Vision Fund : Sergey est un investisseur qui se concentre sur les projets liés à la longévité et a été membre du conseil d’innovation de la XPRIZE Foundation et de l’American Federation of Aging Research (AFAR), entre autres.

Allison Deuttmann, du Foresight Institute : en tant que CEO de Foresight, Allison se consacre aux solutions technologiques qui prolongent la durée de vie humaine, notamment les nanotechnologies et les machines moléculaires.

Nils Regge d’Apollo Health Ventures : Nils est le directeur général et le cofondateur d’Apollo Health Ventures, un fonds de capital-risque qui investit dans les solutions pour le vieillissement.

Natasha Vita-More de l’Université d’Arizona : Natasha est directrice exécutive de Humanity+ et fondatrice de H+ DAO, une organisation décentralisée axée sur le transhumanisme.

Tony Horton de P90X : Tony est un entraîneur personnel et un auteur bien connu pour ses programmes d’exercices à domicile.

Matt Kaeberlein de l’Université de Washington et Optispan Ventures : Les recherches du Dr Kaeberlein portent notamment sur les mécanismes biologiques du vieillissement et leur rôle dans la longévité humaine.