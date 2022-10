Des attaques par injection vidéo pour tromper la reconnaissance faciale

Un cadre du secteur de la vérification faciale biométrique a peut-être cru qu’il allait faire un tabac lorsqu’il a parlé, lors d’une conférence de la FIDO Alliance, de l’augmentation des attaques par injection biométrique, mais c’est son exemple de la rapidité avec laquelle ces attaques peuvent s’étendre qui a fait sursauter les personnes présentes.

Ajay Amlani, vice-président senior et responsable de la région Amériques pour iProov, s’est exprimé lors du salon Authenticate 2022 sur la menace croissante que représentent les attaques par injection vidéos pour le secteur de la biométrie (et les victimes potentielles).

« Au cours des deux dernières années, a déclaré Amlani, ces attaques sont devenues une menace mondiale. Elles sont faciles à orchestrer, et certains scénarios sont presque impossibles à détecter. Qui plus est, il y a un manque de normes autour de la protection des infrastructures. »

