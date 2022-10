Tesla AI Day 2022 : Elon Musk a présenté son robot humanoïde Optimus

Elon Musk est monté sur scène lors du Tesla AI Day 2022 pour révéler les détails du cyborg baptisé Optimus, qui, selon lui, va révolutionner le travail physique.

Le robot Optimus est monté sur scène et a fait une démonstration de ses mouvements, en saluant et en levant les bras en l’air. Tesla a déclaré que le robot fonctionnait sur son ordinateur de conduite entièrement autonome. L’entreprise s’est lancée dans une présentation très technique des efforts qu’elle a déployés pour développer et perfectionner le robot, depuis ses premiers pas jusqu’à des fonctions plus avancées telles que le « déverrouillage du pelvis », qui permet à ses bras de se balancer.

Tesla Bot coming out and dancing 🤣 @elonmusk pic.twitter.com/TKT1lSGyqa — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) October 1, 2022

« C’est littéralement la première fois que le robot a été utilisé sans [une attache] sur scène ce soir », a déclaré le PDG de Tesla, Elon Musk, alors que Tesla montrait des vidéos où il ramassait des objets et arrosait des plantes. « Nous ne voulions pas qu’il tombe sur la tête ».

Le robot était recouvert d’un squelette, avec des câbles et du matériel visibles, et se déplaçait sur scène en saluant. Une génération ultérieure du cyborg a également été montrée, soutenue par trois personnes sur scène.

Musk a déclaré qu’il souhaitait que le robot soit fabriqué à grande échelle, qu’il soit vendu pour moins de 20 000 dollars et qu’il possède des capacités physiques de base, telles que la capacité de bouger tous les doigts indépendamment et des pouces opposables avec des degrés de liberté pour pouvoir utiliser des outils.

« Cela signifie un avenir d’abondance », a-t-il déclaré. « Un avenir où il n’y a pas de pauvreté. Où les gens … Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez en termes de produits et de services ». « Il s’agit vraiment d’une transformation fondamentale de la civilisation telle que nous la connaissons », a-t-il déclaré.

Tesla a déclaré que sa dernière génération de robot fonctionne sur une puce informatique Tesla, avec des capacités WiFi et LTE (long-term evolution) similaires à celles d’un téléphone portable, ainsi que des fonctions audio et de cybersécurité. La société a déclaré qu’il fonctionnait avec une batterie de 2,3 kilowattheures, soit une capacité bien inférieure à celle qui serait nécessaire pour un véhicule électrique. La société a déclaré que les mains du robot ont 11 degrés de liberté, une référence apparente aux directions dans lesquelles elles peuvent se déplacer.

La société a déclaré qu’elle avait conçu le robot en ayant à l’esprit les mêmes objectifs de production de masse que lorsqu’elle concevait une voiture, afin que le robot puisse être construit aussi rapidement que possible à grande échelle. La société Tesla a déclaré qu’elle pourrait utiliser le robot pour effectuer des tâches dans ses usines, qui emploient des milliers de travailleurs.

Les investisseurs et les analystes financiers ont exprimé leur scepticisme quant à la capacité de Tesla à construire le robot, conseillant plutôt de se concentrer sur des projets plus proches de l’activité principale de Tesla, les voitures électriques.

La démonstration de vendredi montre comment Musk veut résoudre l’un des problèmes les plus difficiles de la robotique et de l’intelligence artificielle : comment fabriquer une machine capable de remplacer un humain.

Le robot Optimus Tesla s’inscrit dans le projet à long terme de l’entreprise visant à introduire une nouvelle ère d’automatisation, dans laquelle les algorithmes informatiques prennent des décisions semblables à celles des humains et améliorent leurs connaissances sans intervention humaine.

Alors que le pays est confronté à une pénurie de main-d’œuvre qui laisse un pourcentage élevé d’emplois non pourvus dans le secteur manufacturier, les entreprises imaginent de nouveaux moyens d’automatiser des tâches auparavant effectuées par des humains. Ces efforts ont fait l’objet de critiques de la part des syndicats, mais ont également été acceptés lorsqu’ils ont permis d’améliorer la sécurité des travailleurs et d’ouvrir de nouvelles perspectives.

Si une entreprise parvenait à déchiffrer le code des robots humanoïdes, cela constituerait certainement une avancée révolutionnaire – quoique controversée – dans ce domaine.

S’il se concrétise, Optimus pourrait initialement perturber les emplois manufacturiers qui représentent environ 10 % de la main-d’œuvre américaine, soit 500 milliards de dollars en salaires annuels, a écrit Gene Munster, associé directeur de Loup Ventures, dans une analyse.

« Le marché mondial de la main-d’œuvre physique est plusieurs fois supérieur à celui de la main-d’œuvre manufacturière américaine », a-t-il ajouté.

L’AI Day, le Battery Day et d’autres événements similaires organisés par Tesla visent généralement à recruter et à susciter l’engouement pour ses derniers produits. Musk a complété ses remarques sur le robot par un clin d’œil à ceux qui travaillent dans les domaines de l’IA et de la robotique.

Il a déclaré qu’il visait « à convaincre certaines des personnes les plus talentueuses au monde de rejoindre Tesla et de contribuer à sa réalisation et à sa concrétisation à grande échelle, de sorte qu’il puisse aider des millions de personnes. »

Comme certains autres produits Tesla avant lui, le robot Tesla n’avait pas de calendrier de lancement spécifique. Mais répondant à une question sur la date à laquelle il serait disponible pour le grand public, Musk a déclaré que les gens pourraient « probablement recevoir » un Optimus d’ici trois à cinq ans.