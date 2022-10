Once Upon AI : Il était une fois l’IA – Inspiré par Yuval Noah Harari

Once Upon AI : Un court-métrage expérimental qui associe l’intelligence artificielle à un récit macro-historique

Le concept :

À quoi ressemble l’histoire époustouflante de l’humanité pour l’intelligence artificielle ?

« Once Upon AI » est un court-métrage expérimental inspiré par les écrits de Yuval Noah Harari. Il présente plus de 260 images étranges et spectaculaires générées par 13 algorithmes d’intelligence artificielle différents.

Il s’agit d’une collaboration entre Sapienship, Love Tomorrow, AKA De Mensen, Once Storytelling et No Computer.

Le film a été initialement créé pour la conférence Love Tomorrow du festival Tomorrowland en juillet 2022.

Oserons-nous ouvrir la porte à la révolution inorganique ? Pour quelle récompense, et à quel prix ?