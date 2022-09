Catalogne : Expérimentation d’un revenu de base universel en 2023

L’expérimentation du revenu de base universel en Catalogne débutera le 1er janvier 2023

Les participants adultes à l’étude recevront 800 euros par mois, et les mineurs 300 euros.

L’expérience du gouvernement catalan concernant l’octroi d’un revenu de base universel aux résidents locaux a désormais une date de début : le 1er janvier 2023. Ce programme va servir d’étude et de pré-test de l’applicabilité du concept.

Une étude de deux ans avant de passer à l’échelle supérieure

Quelque 5 000 participants prendront part à l’étude socio-économique, qui durera exactement deux ans – jusqu’au dernier jour de 2024. Cela signifie que les adultes recevront 800 euros chaque mois sans condition, tandis que les mineurs recevront 300 euros.

Il y aura deux groupes de participants, qui seront sélectionnés au hasard selon certains critères.

D’une part, il y aura 2 500 personnes provenant de toute la Catalogne afin d’assurer une couverture géographique et sociale bien équilibrée de l’expérience. L’autre groupe (également composé de 2 500 personnes) sera constitué de populations de deux villages catalans choisis au hasard. Ici, l’idée sera d’étudier comment la communauté en tant que force collective réagira à la mise en place du revenu de base universel. Les résidents les plus riches seront exclus de l’essai.

Les participants sélectionnés et la conception générale de l’expérience seront annoncés d’ici septembre ou octobre.

Le directeur de l’Office of the Pilot Plan to Implement the Universal Basic Income in Catalonia, Sergi Raventós Panyella, a expliqué en juin dernier quels étaient les objectifs de cette nouvelle politique, tout en rejetant les critiques qui prétendent que le revenu de base universel est une forme d’utopie.

Les spécialistes des sciences sociales étudient depuis longtemps les effets de tels programmes et ont constaté un certain nombre d’avantages, allant de la réduction des niveaux de stress à l’amélioration de la consommation alimentaire et même à la diminution des abandons scolaires.

En substance, il s’agit de transformer la Catalogne en un véritable État providence.

Atelier sur la conception d’un projet pilote d’un revenu de base universel en Catalogne : Planning a Basic Income Pilot Plan for Catalonia: Design, Implementation and Evaluation