« Transhumanismes et biotechnologies dans la société de consommation » offre de nouvelles perspectives critiques sur l’impact des avancées technologiques qui améliorent la vie sur les positions identitaires des consommateurs et les évolutions du marché.

Les innovations technoprogressives, qui incluent les technologies de modification du corps et les technologies de reproduction, ont permis aux gens de transcender les contraintes corporelles.

Parallèlement, elles suscitent une interrogation nécessaire et critique sur les capacités humaines, les possibilités technologiques, l’égalité des sexes, le féminisme, l’identité personnelle, la bioéthique, les marchés et la moralité.

Les contributions de ce livre réévaluent ces sujets et élucident certaines des relations délicates entre les consommateurs de biotechnologies et les marchés qu’ils considèrent comme restrictifs ou trompeurs.

Deuxièmement, en illustrant la remise en question des consommateurs et leur résistance aux impératifs biomédicaux du marché, ils soulignent comment la notion de souveraineté des consommateurs, l’influence des consommateurs sur les marchés, a maintenant évolué vers de nouvelles formes d’activisme des consommateurs, manifestées par les mouvements contemporains de justice sanitaire.

Les chapitres de ce livre présentent également des récits de consommateurs profondément personnels sur la gestion des corps en transition, en se concentrant sur la maladie, la perception de soi, la survie et les vicissitudes de ces expériences corporelles.

Ce livre permettra aux lecteurs de comprendre comment les changements technologiques accélérés du marché sont vécus et contrés de manière créative au niveau sociétal et individuel.

Les chapitres de cet ouvrage ont été publiés à l’origine sous la forme d’un numéro spécial de la revue Journal of Marketing Management.

L’ouvrage « Transhumanisms and Biotechnologies in Consumer Society » est disponible en pré-commande le 7 novembre 2022. L’article sera expédié après le 28 novembre 2022

Auteurs

Jennifer Takhar est professeur associé de marketing et de communication à l’ISG Business School, Paris. Ses recherches portent sur la marchandisation des gamètes, le transhumanisme et le marketing et la publicité des technologies de reproduction assistée (ART) dans les espaces numériques. Son travail est attentif aux stratégies rhétoriques et littéraires utilisées pour persuader les consommateurs.

Rika Houston est professeur de marketing à l’université d’État de Californie, à Los Angeles, où elle occupe également le poste de directrice de l’engagement communautaire au sein du Center for Engagement, Service, and the Public Good. Ses recherches portent sur le genre et la biotechnologie dans la culture de consommation, la recherche sur la consommation transformative et la durabilité.

Nikhilesh Dholakia est professeur émérite à l’Université de Rhode Island (URI), et coéditeur fondateur de la revue Markets, Globalization and Development. Les recherches du Dr Dholakia portent sur la mondialisation, la technologie, l’innovation, les processus de marché et la culture de consommation. Ses travaux actuels portent sur les aspects mondiaux, sociaux et culturels des technologies et des médias.