Contre le Grand Reset : Dix-huit thèses contre le nouvel ordre mondial

Bien plus qu’un recueil d’essais rédigés par d’éminents écrivains, Against the Great Reset: Eighteen Theses Contra the New World Order, est destiné à donner le coup d’envoi de la résistance intellectuelle face à la restructuration radicale du monde occidental par les élites mondialistes.

En juin 2020, d’éminents chefs d’entreprise et dirigeants politiques se sont réunis pour la 50e réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, sous la rubrique « The Great Reset ». Selon les termes du fondateur du WEF, Klaus Schwab, le Grand Reset est une « fenêtre d’opportunité unique » offerte par la panique mondiale COVID-19 pour construire « un nouveau contrat social » ouvrant la voie à une ère utopique de justice économique, sociale et environnementale. Mais sous leurs paroles nobles et inspirantes, quels sont leurs plans réels ?

Dans ce livre opportun et nécessaire, Michael Walsh a rassemblé des perspectives critiques tranchantes sur le Great Reset de dix-huit écrivains et journalistes éminents du monde entier.

Victor Davis Hanson replace les propositions et les objectifs du WEF dans un contexte historique et montre comment les politiciens américains justifient des politiques destructrices. Michael Anton explique l’histoire socialiste du capitalisme sauvage. James Poulos examine comment les grandes entreprises technologiques agissent comme des censeurs gouvernementaux informels. John Tierney explique l’absence de responsabilité dans la panique injustifiée suscitée par le virus. David Goldman confronte les idées du WEF pour une quatrième révolution industrielle avec l’engagement de la Chine à être le leader d’un monde post-occidental.

Et il y en a beaucoup d’autres.

Ces auteurs considèrent que l’objectif du Grand Reset n’est pas seulement un monde sans racisme, sans maladie, sans inégalité économique ou sans combustibles fossiles, mais plutôt un monde sans autonomie et sans pouvoir individuels, dans lequel nos dirigeants manipulent le système pour leurs propres intérêts.

Découvrez ce que les Grands Réinitialisateurs vous réservent et rejoignez la résistance intellectuelle avant qu’il ne soit trop tard.

Ouvrage à paraître le 18 octobre 2022, disponible en pré-commande sur Amazon.