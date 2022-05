« Imaginez la conformité. »

L’attaque contre la liberté individuelle s’intensifie

Ne dites pas que vous n’avez pas été prévenus.

L’assaut contre la liberté individuelle s’intensifie, en particulier au sein des gouvernements et des élites auto-désignées dont la passion est de contrôler votre vie.

L’une des principales sources de cette hostilité à l’égard de la liberté est le Forum économique mondial, la coterie de l’État-nounou de Davos.

Leur initiative à grande échelle la plus récente est la « Grande Réinitialisation », qui a vu le jour à l’automne 2020, juste au moment où la panique et la dislocation causées par le virus du PCC (Parti communiste chinois), à l’origine du COVID-19, commençaient vraiment.

Fidèles à l’éthique consistant à « ne jamais laisser une crise se perdre« , les architectes de cet effort d’ingénierie sociale à grande échelle ont joyeusement promis de « réorganiser tous les aspects de nos sociétés et de nos économies, de l’éducation aux contrats sociaux et aux conditions de travail ».

Depuis Davos, ces mandarins égocentriques ont exigé que « tous les pays, des États-Unis à la Chine, participent et que toutes les industries, du pétrole et du gaz à la technologie, soient transformées » afin de provoquer une « grande réinitialisation » du capitalisme.

Les véritables objectifs politiques de ces entreprises d’élite sont généralement enveloppés dans une rhétorique émolliente sur l' »égalité », la « démocratie », etc. Ainsi, les relations publiques entourant la « Grande Réinitialisation » du Forum économique mondial sont agrémentées de discours sur le « capitalisme participatif », l' »égalité », la « durabilité » et d’autres éléments du lexique de l’obscurcissement politique orienté vers le socialisme.

Le véritable programme, cependant, est révélé dans son appel au « changement », c’est-à-dire à l’augmentation des impôts sur les riches, à l’abandon de la dépendance aux combustibles fossiles, à la « construction d’infrastructures urbaines « vertes » et à la création d’incitations pour que les industries améliorent leurs résultats en matière de mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ».

La Grande Réinitialisation a de nombreux partisans parmi les juntes mondialistes à tendance bureaucratique qui visent à diriger le monde. Il y a également eu une vive réaction, notamment le livre à paraître « Against the Great Reset« , auquel j’ai contribué en rédigeant un essai.

À en juger par les politiques de plus en plus extrêmes propagées par la foule de Davos, il y en aura beaucoup plus.

La semaine dernière, Albert Bourla, PDG de Pfizer, a parlé à un public attentif, lors de la réunion du Forum économique mondial de cette année, des pilules dotées d’une micropuce qui signale à vos gardiens que la pilule a été ingérée. Il s’agit, dit-il, d’une « puce biologique qui se trouve dans la tablette ».

Pfizer CEO Albert Bourla explains Pfizer's new tech to Davos crowd: "ingestible pills" – a pill with a tiny chip that send a wireless signal to relevant authorities when the pharmaceutical has been digested. "Imagine the compliance," he says pic.twitter.com/uYapKJGDJx — Jeremy Loffredo (@loffredojeremy) May 20, 2022

« Et une fois que nous prenons le comprimé et qu'[il] se dissout dans l’estomac, [il] envoie un signal indiquant que vous avez pris le comprimé », a-t-il dit. « Alors, imaginez les applications de cela – la conformité. Les compagnies d’assurance sauront que les patients prennent les médicaments qu’ils doivent prendre, ils les prennent effectivement. »

« Imaginez la conformité. »

Oui, je le peux. Tout comme Yuval Noah Harari, l’auteur de livres de philosophie populaire, ami de Davos, qui prévient – ou se vante (ce n’est pas toujours facile à dire) – que les êtres humains sont sur le point de dépasser leur espérance de vie et doivent être remplacés par quelque chose de mieux.

Comme Bourla et d’autres artistes à Davos, Harari se réjouit de l’avènement du COVID parce qu’il accélère ses projets d’évolution de l’espèce humaine.

« COVID est essentiel », a-t-il déclaré lors d’une récente interview, « car c’est ce qui convainc les gens d’accepter, de légitimer, une surveillance biométrique totale. … Nous ne devons pas seulement surveiller les gens. Nous devons surveiller ce qui se passe sous leur peau. »

World Economic Forum shill, Yuval Noah Hariri: "Covid is critical because this is what convinces people to accept to legitimize total biometric surveillance. We need to not just monitor people, we need to monitor what’s happening under their skin”pic.twitter.com/qoPKVGxR7d — Maajid أبو عمّار (@MaajidNawaz) May 21, 2022

Aujourd’hui, explique-t-il, les gouvernements veulent étendre leur appareil de surveillance externe de manière quasi-totale. Ils savent déjà où nous allons, qui nous rencontrons, ce que nous regardons, achetons, lisons et regardons. Mais il existe désormais des outils qui leur permettront de savoir ce qui se passe sur et sous notre peau.

Harari dit parfois qu’il est un partisan de la liberté d’expression. Mais il le fait suivre d’un démenti catégorique de l’existence du libre arbitre.

C’était très bien pour les gens de la vieille école comme Locke, Rousseau et Thomas Jefferson, explique-t-il dans son livre de 2018 « Homo Deus : Une brève histoire du futur ».

Mais l’humanité est au-delà de tout ça maintenant. Maintenant, nous sommes en train de faire des hommes des dieux, dit-il.

« Nous sommes vraiment en train d’acquérir des pouvoirs divins de création et de destruction », dit-il à un intervieweur qui cligne des yeux. « Nous transformons vraiment les humains en dieux.

« Mettre à niveau. »

En cours de route, Harari a fait des remarques dédaigneuses sur la critique populiste des médias et de l’élite scientifique, et même du christianisme traditionnel.

Tout cela n’est que « fake news », dit-il, insistant sur le fait que les humains sont des « animaux piratables » qui se débarrasseront bientôt de leur attachement à des idées dépassées telles que la valeur de l’individu et le libre arbitre.

« C’est terminé », dit-il.

« La question la plus importante de l’économie du 21e siècle pourrait bien être de savoir quoi faire de toutes les personnes superflues. »

Il y aura tant de personnes « superflues », car seule une petite partie de l’humanité sera « améliorée » pour devenir des « surhommes » qui « jouiront de capacités inouïes et d’une créativité sans précédent, ce qui leur permettra de continuer à prendre nombre des décisions les plus importantes du monde », dit-il.

Pas de chance, cependant, car « la plupart des humains ne seront pas mis à niveau, et deviendront par conséquent une caste inférieure dominée à la fois par les algorithmes informatiques et les nouveaux surhommes ».

Harari est amoureux du mot « algorithme ».

Les organismes, affirme-t-il à plusieurs reprises, ne sont « en réalité que des algorithmes » qui, entre les mains d’entreprises de big data comme Facebook et Google, deviennent des « oracles omniscients. »

Le techno-philistinisme d’Harari a de nombreux précédents, qui remontent, je suppose, au jardin d’Eden, où il était déjà question de faire quelque chose qui élèverait les gens pour qu’ils soient « comme des dieux ».

Ce sont des absurdités, bien sûr, et des absurdités prévisibles en plus.

Je me souviens d’un commentaire du philosophe Arthur Danto qui souligne à quel point il est courant d’établir une analogie entre l’esprit humain et la technologie de pointe.

Au XIXe siècle, des modèles mécaniques, puis électriques, ont été proposés pour expliquer – ou faire oublier – l’esprit. Au XXe siècle, c’est au tour de l’ordinateur.

Aujourd’hui, Harari est sur place pour nous dire que l’humanité n’est en fait qu’une recherche élaborée sur Google.

Hannah Arendt a mis en garde contre le philistinisme grossier du behaviorisme, non pas parce qu’il est vrai, mais parce qu’entre les mains des mauvaises personnes, il pourrait être amené à le devenir.

Les menaces contre l’intégrité de l’individu sont légion. Partout, les gouvernements semblent déterminés à faire de leurs citoyens des serfs dociles.

Ils sont grandement aidés par les suprématistes bureaucratiques comme la reine des abeilles du Forum économique mondial et leurs représentants et hommes de confiance.

Nous devons résister à leurs tentatives de séduction.

Roger Kimball

Roger Kimball est le rédacteur et l’éditeur de The New Criterion et l’éditeur de Encounter Books. Son livre le plus récent est « The Critical Temper : Interventions from The New Criterion at 40 ».

Publié initialement sur Epoch Times Opinion.