Santé mentale : DARPA annonce un nouvel outil de science cognitive

Un nouvel outil de science cognitive pour faire la lumière sur la santé mentale

Le projet vise à identifier avec plus de précision les personnes présentant un risque de suicide afin de lutter contre cette tendance militaire tragique.

La DARPA a dévoilé le programme NEAT (Neural Evidence Aggregation Tool), qui vise à développer un nouvel outil de science cognitive axé sur la santé mentale. Cette initiative vise à identifier avec plus de précision les soldats en service actif et les anciens combattants qui risquent de se suicider.

Les méthodes actuelles, qui comprennent des questionnaires d’auto-évaluation et de dépistage, ne permettent pas de prédire le risque de suicide.

Le nouvel outil exploitera les signaux cérébraux préconscients pour identifier les personnes présentant un risque de suicide.

Greg Witkop, directeur du programme DARPA Defence Sciences Office et ancien chirurgien de l’armée, a déclaré : « NEAT est un projet de validation de concept visant à développer un nouvel outil de dépistage de la santé mentale et comportementale qui nous permet de dépasser les méthodes historiques et actuelles de questions et de réponses consciemment filtrées.

« L’utilisation du préconscient nous permettra, nous l’espérons, de détecter les signes de dépression, d’anxiété ou d’idées suicidaires plus tôt et de manière plus fiable que jamais auparavant.

« Si le projet est couronné de succès, le NEAT permettra non seulement d’améliorer considérablement le dépistage de la santé comportementale, mais il pourrait également servir de nouveau moyen d’évaluer l’efficacité finale du traitement, car les patients disent souvent à leur clinicien ce qu’ils pensent que celui-ci veut entendre, plutôt que ce qu’ils ressentent réellement. »

Le programme NEAT comprendra deux domaines techniques.

Dans le premier domaine, le programme se concentrera sur la recherche et le développement et fera intervenir des équipes de sciences cognitives, de bio-ingénierie et de machine learning pour relever les principaux défis techniques liés au développement des processus NEAT.

L’autre domaine concernera la validation et la vérification indépendantes.

Le programme, d’une durée de 3,5 ans, comprend une phase de validation du concept de 24 mois, suivie d’une phase de mise en pratique de 18 mois.