Le mystère Satoshi, aux origines du Bitcoin

Enquête sur l’inventeur du bitcoin

À l’ère d’Internet, un groupe d’informaticiens, les Cypherpunks, cherche à coder une monnaie électronique anonyme et autonome, libre, directe, sans intermédiaire. Tous échouent, à l’exception d’un certain Satoshi Nakamoto qui publie, en pleine crise des subprimes, le code du bitcoin ₿. Le bitcoin fonctionne et commence à être utilisé. Satoshi Nakamoto se met en retrait du projet. Il laisse derrière lui la première cryptomonnaie viable de l’Histoire… et trop peu d’indices quant à sa véritable identité.

Alors que les médias pensent avoir identifié celui qui se cache derrière le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, son programme, Bitcoin, est de plus en plus utilisé. Décentralisée, gérée par une communauté qui grandit peu à peu, la cryptomonnaie de Satoshi semble imprenable. Le bitcoin prend une valeur phénoménale.

Tout le monde veut s’approprier l’invention de Satoshi Nakamoto. Le succès du bitcoin a engendré des milliers d’autres cryptomonnaies. La technologie qui sous-tend l’invention géniale de Satoshi, la “blockchain“, commence aussi à faire parler d’elle. L’époque est à la démesure. Même les grandes entreprises s’emparent de l’invention. Et notamment… Facebook.

Après Facebook, c’est au tour des États de s’intéresser aux cryptomonnaies et de plancher sur leurs projets de “Monnaies Numériques de Banque Centrale”. La Chine est la plus avancée. Mais son e-Yuan semble à l’opposé des valeurs promues par le bitcoin : open-source, libre… L’invention de Satoshi a-t-elle le pouvoir d’inverser le cours des événements ?