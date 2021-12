Neuralink sera prêt pour les implants humains en 2022

Neuralink, la puce d’IA qui transformera les humains en unités programmées par ordinateur, sera disponible pour être implantée dans le corps humain dès 2022, affirme le PDG de Tesla Motors (TSLA) Elon Musk.

Dans une interview Musk a déclaré que Neuralink est en attente de l’approbation de la FDA pour devenir le premier dispositif implanté chez l’homme qui sera capable de restaurer la fonctionnalité de l’ensemble du corps des personnes souffrant de lésions de la moelle épinière.

Musk a affirmé que les critères de référence utilisés par son entreprise sont bien plus élevés que les normes de la FDA. “Nos normes pour l’implantation du dispositif sont plus élevées que ce que la FDA exige. Je pense que nous avons une chance, avec Neuralink, de restaurer la fonctionnalité de l’ensemble du corps d’une personne atteinte d’une lésion de la moelle épinière”, a déclaré Musk lors de la conférence du CEO Council. Il a ajouté : “Je pense que nous avons une chance, et j’insiste sur le mot “chance”, de pouvoir permettre à quelqu’un qui ne peut pas marcher ou utiliser ses bras d’être à nouveau capable de marcher naturellement.”

Tout en étant optimiste quant à la possibilité de guérir des maladies compliquées à l’aide de la technologie, Musk s’est également montré prudent quant au succès de la puce. Dans un autre tweet rapportant le même événement, Musk a répondu : “Je ne dis absolument pas que nous pouvons à coup sûr le faire, mais je suis de plus en plus confiant que c’est possible.”

I am definitely not saying that we can for sure do this, but I am increasingly confident that it is possible

— Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2021