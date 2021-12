Rapport 2021 sur le marché mondial du transhumanisme

Opportunités mondiales de croissance du transhumanisme

La croissance transformationnelle de la biologie, de la santé et de l’amélioration de la santé favorisera l’émergence de l’homme 2.0.

Le rapport “Global Transhumanism Growth Opportunities” a été ajouté à l’offre de Research and Markets.

Cette étude explore les technologies et les tendances qui permettront au corps humain d’évoluer et examine les changements de régime alimentaire et d’habitudes d’exercice qui accompagneront cette transformation. Elle identifie également les opportunités de croissance que ces améliorations entraîneront pour les différentes parties prenantes du segment du transhumanisme.

Des changements radicaux dans la science et la technologie aident le corps humain à évoluer. Les augmentations biologiques et les améliorations corporelles transforment le corps humain et donnent naissance au transhumanisme en éliminant les maladies, en prolongeant la durée de vie et en améliorant les capacités humaines.

Les augmentations biologiques et les améliorations corporelles sont classées en trois grandes catégories : les implants internes, les wearables externes et les augmentations esthétiques.

Les implants internes sont des dispositifs médicaux insérés dans le corps pour remplacer ou soutenir des parties biologiques endommagées ou faibles. Les wearables externes sont des dispositifs contrôlés électriquement incorporés dans des vêtements ou portés sur le corps comme accessoires pour surveiller les performances et améliorer les fonctions humaines.

Cependant, la technologie se développe de telle sorte qu’à l’avenir, ces implants internes et ces wearables externes pourront aider les êtres humains à développer des capacités physiques bien supérieures à ce que l’on croit actuellement possible. L’augmentation esthétique comprend les médicaments topiques et les produits cosmétiques et d’auto-soins. Ils sont principalement utilisés pour améliorer l’apparence.

Les progrès réalisés dans le domaine des augmentations esthétiques, qui incluent l’utilisation de la technologie génomique et de solutions permettant de suivre le régime alimentaire, le niveau de stress, etc., conduiront à des offres de produits de plus en plus hyper-personnalisées.

Les principaux sujets abordés sont : L’augmentation des capacités physiques, intellectuelles et émotionnelles de l’humanité va changer nos vies. Améliorer la santé grâce à des augmentations biologiques et des améliorations corporelles (implants internes, wearables). Améliorer la santé grâce à ce que nous mangeons et à l’exercice augmenté, entre autres sujets.