Le métavers pourrait attirer un quart des internautes d’ici 2026

Une heure par jour dans le métavers

D’ici 2026, 25 % des personnes passeront au moins une heure par jour dans le métavers, que ce soit pour les affaires, le divertissement, l’éducation, la socialisation ou le shopping, selon Gartner. Avec l’engouement pour les métavers, de nouveaux modèles commerciaux pourraient voir le jour, permettant de pousser encore plus loin les activités numériques, voire d’inclure des produits et services métavers.

« Les entreprises mettent déjà en place des moyens permettant aux utilisateurs de reproduire leur vie dans des mondes numériques », a déclaré Marty Resnick, vice-président de la recherche chez Gartner.

L’idée est de proposer des expériences immersives améliorées, via une multitude d’appareils, qu’il s’agisse de smartphones, de tablettes ou de casques de réalité virtuelle / augmentée. Suivre des cours, assister à des événements, acheter des terrains et construire des maisons, le tout de manière entièrement virtuelle, voilà à quoi pourrait ressembler la vie quotidienne de millions d’internautes.

Gartner prévoit que cet espace virtuel aura sa propre économie, basée sur les cryptomonnaies et les jetons non fongibles (NFT). Le métavers aura un impact sur toutes les entreprises avec lesquelles les consommateurs interagissent chaque jour.

Sur le lieu de travail, Gartner prévoit que les entreprises pourront proposer à leurs employés des espaces virtuels dédiés aux réunions, qui pourraient très bien remplacer les locaux réels. D’ici 2026 également, près d’une entreprise et d’une organisation sur trois devrait disposer de produits et services adaptés au métavers.

« Les entreprises auront la possibilité d’étendre et d’améliorer leurs modèles économiques de manière inédite en passant d’une activité numérique à une activité métavers », a déclaré Marty Resnick. « D’ici 2026, 30% des organisations dans le monde auront des produits et services adaptés au métavers », a-t-il ajouté.

L’adoption des technologies métavers est naissante et fragmentée, et Gartner met en garde les organisations contre tout investissement lourd dans un métavers spécifique. « Il est encore trop tôt pour savoir quels investissements seront viables à long terme, mais les chefs de produit devraient prendre le temps d’apprendre, d’explorer et de se préparer à un métavers afin de se positionner de manière compétitive », conclut Marty Resnick.