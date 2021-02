Vandelac, L. (2001). Menace sur l’espèce humaine, ou, Démocratiser le génie génétique. Classiques Des Sciences Sociales. https://doi.org/10.1522/24912245

L’art de se boucler soi-même… « Désormais il n’y a plus de discipline scientifique qui ne soit dans la nécessité de maîtriser sa propre maîtrise », il importe donc « de devenir non pas les maîtres du monde ou les maîtres et possesseurs de la Nature, mais les sages de notre maîtrise ». (Serres, 1995) Cela est particulièrement vrai pour ce projet de maîtrise, d’emprise et de remodelage généralisé du vivant auquel nous convie le génie génétique. D’où la nécessité de dénouer ce qui s’y joue, ce qui nous met en jeu… et nous met en joue, et ce qui risque de nous mettre bientôt littéralement hors-jeu…