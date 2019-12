He Jiankui condamné à trois ans de prison pour les bébés CRISPR

Les scientifiques chinois et deux associés ont été condamnés à l’issue d’un procès secret.

Le scientifique chinois qui a créé les premiers enfants génétiquement modifiés a été condamné à trois ans de prison par un tribunal chinois.

He Jiankui, un biophysicien formé à l’Université Rice et à Stanford, a choqué le monde l’année dernière en affirmant avoir créé des humains génétiquement modifiés, des jumelles surnommées « Lulu et Nana ».

En plus d’une peine de prison, il devra payer une amende de 425 000 $ et sera interdit à vie de pratiquer la médecine reproductive, selon un rapport de l’agence de presse chinoise Xinhua. La sentence a été prononcée le 30 décembre, lundi, par le tribunal populaire du district de Shenzhen Nanshan.

Son équipe a utilisé la technologie d’édition d’ADN connue sous le nom de CRISPR pour modifier les génomes des jumelles lorsqu’elles étaient des embryons nouvellement fécondés flottant dans une boîte de Pétri, puis les a transférées dans l’utérus d’une femme pour commencer la grossesse.

Deux de ses collègues, Zhang Renli et Qin Jinzhou, seront également condamnés à des peines de prison de deux ans et 18 mois, respectivement, pour avoir « procédé à la modification génétique d’embryons humains … à des fins de reproduction ».

Son équipe était basée à la Southern University of Science and Technology et une ébauche de manuscrit scientifique décrivant la création des jumelles énumère un total de dix auteurs, y compris des travailleurs de laboratoire et des experts en bio-informatique.

On ne sait pas si les autres membres de l’équipe seront sanctionnés.

Les sanctions annoncées en Chine semblaient plutôt viser les scientifiques directement responsables de l’injection des ingrédients de modification génétique dans les embryons humains, une procédure généralement effectuée à l’aide d’une aiguille ultrafine.

Il s’agit notamment de Qin, un embryologiste figurant comme premier auteur sur le projet en question, et de Zhang, dont le nom apparaît sur un document distinct non publié détaillant les expériences préliminaires et qui le décrit comme ayant « effectué des micro-injections d’embryons humains ». Zhang était à l’époque affilié au Centre de médecine de la reproduction de l’Académie des sciences médicales de Guangdong/Hôpital général de Guangdong à Guangzhou.

Selon la cour, He et ses collègues chercheurs ont conspiré à partir de 2016 pour créer des bébés génétiquement modifiés, en s’attachant à l’idée de modifier un gène appelé CCR5, modifications qui pourraient rendre les humains résistants au virus du VIH.

He croyait que ses recherches pouvaient lui apporter la gloire et la fortune et qu’elles pourraient constituer un coup scientifique majeur pour la Chine également. Mais après que l’existence de l’expérience a été révélée par le MIT en novembre dernier, la plupart des experts ont immédiatement condamné la recherche et les autorités provinciales ont ouvert ce qu’elles ont appelé une investigation criminelle.

Selon la déclaration de la cour, c’est la première fois que les autorités chinoises reconnaissent la naissance d’un troisième enfant génétiquement modifié en Chine, en plus des jumelles. La deuxième grossesse est probablement arrivée à terme au cours de l’été 2019.

Le tribunal a estimé que He et ses collègues avaient « délibérément violé les réglementations nationales en matière de recherche scientifique et de gestion médicale » et avaient « appliqué de manière irréfléchie la technologie de modification génétique à la médecine de la procréation assistée ».

Au cours du procès, qui n’était pas public, les enquêteurs ont produit des éléments de preuve, notamment des documents, des comptes rendus de témoins, des fichiers électroniques et des vidéos. He Jiankui aurait plaidé coupable, tout comme ses deux associés.

Selon l’agence de presse Xinhua, He sera placé sur une « liste noire » qui l’empêchera, à vie, de pratiquer la reproduction humaine assistée.

