La Chine s’apprête à lancer sa monnaie numérique

La Chine prévoit un projet pilote réel de sa monnaie numérique, dont la première phase pourrait commencer avant la fin de cette année, selon un rapport de l’influente publication d’informations financières chinoise Caijing. Cela confirmerait les récentes spéculations selon lesquelles la Chine est sur le point de devenir la première grande économie à émettre une monnaie numérique souveraine.

En août, un responsable de la Banque populaire de Chine (PBOC) a déclaré que la monnaie était « proche » d’être émise. Le nouveau rapport décrit les prochaines étapes de ce processus. Le PBOC pourrait lancer des expériences à petite échelle le « paiement électronique en monnaie numérique » (DCEP) à Shenzhen et dans la ville de Suzhou, dans l’est du pays, avant la fin de l’année. En 2020, elles seraient ensuite étendues à une plus grande échelle.

L’intention est de remplacer directement l’argent liquide. Le DCEP sera compatible avec Alipay et WeChat Pay et peut être utilisé sans connexion Internet. Le rapport indique que la monnaie offrira aux utilisateurs au moins un certain degré d’anonymat. Cependant, il n’explique pas comment cela pourrait fonctionner. Lisez l’histoire complète.

MIT Technology Review

