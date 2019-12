HSBC échange ses dossiers papier pour la chaîne de blocs

La HSBC échange ses dossiers papier pour la blockchain afin de suivre des actifs d’une valeur de 20 mille milliards de dollars

HSBC vise à transférer 20 mille milliards de dollars d’actifs vers une nouvelle plate-forme de conservation basée sur une chaîne de blocs d’actifs d’ici mars, dans le cadre de l’un des plus grands déploiements à ce jour de la technologie bien connue et encore non éprouvée par une banque mondiale.

La plateforme, connue sous le nom de Digital Vault, donnera aux investisseurs un accès en temps réel aux registres des titres achetés sur les marchés privés, a déclaré HSBC (HSBA.L) à Reuters, et vise à tirer parti de l’intérêt croissant pour ces investissements par des investisseurs avides de rendement.

Les banques et autres sociétés financières ont investi des milliards de dollars pour trouver des utilisations pour la blockchain, un registre numérique qui peut être mis à jour instantanément et de manière transparente. Cependant, rares sont ceux qui ont trouvé des applications pratiques ou largement utilisées.

Les partisans affirment que la blockchain va bouleverser le secteur financier en supprimant les processus coûteux ou le besoin d’intermédiaires – bien qu’il y ait encore eu peu d’exemples solides d’une utilisation aussi révolutionnaire.

La plateforme HSBC numérisera les dossiers papier des placements privés, en utilisant une chaîne de blocs pour réduire le temps nécessaire aux investisseurs pour effectuer des vérifications ou des interrogations sur leurs avoirs.

Les enregistrements des placements dits privés sont généralement conservés sur papier et manquent de standardisation, ce qui rend l’accès difficile et long. HSBC gère actuellement jusqu’à 50 mille milliards de dollars d’actifs, selon le communiqué.

On ne sait pas encore à quel point le projet pourrait devenir transformationnel. HSBC n’a pas été en mesure de quantifier le montant qui pourrait être économisé par la plate-forme pour la banque ou ses clients.

La demande de placements privés de titres de créance et de capitaux propres a considérablement augmenté ces dernières années, les investisseurs recherchant des rendements plus élevés dans un contexte de faibles taux d’intérêt à l’échelle mondiale et les entreprises technologiques en particulier évitant de surveiller les marchés publics.

HSBC s’attend à ce que la valeur globale des placements privés atteigne 7,7 milliard de milliards de dollars d’ici 2022, soit un bond de 60 % par rapport à cinq ans auparavant. Au cours de la même période, elle estime que les allocations des clients gestionnaires d’actifs passeront de 9 % à 20 %.

Ciaran Roddy, qui dirige l’innovation en matière de placement de titres chez HSBC, a déclaré que l’intérêt pour les placements privés des assureurs américains et britanniques, ainsi que des fonds souverains d’Asie et du Moyen-Orient, sont en hausse.

« Avec certains des rendements qui sont offerts, nous constatons clairement une augmentation de la demande », a-t-il déclaré.

Cette nouvelle survient dans la perspective d’un remaniement attendu de la division banque et marchés de HSBC à l’échelle mondiale, où Noel Quinn, directeur général par intérim, cherchera à réduire les coûts et à améliorer les rendements de l’entreprise.

Windsor Holden, un consultant indépendant qui suit la chaîne de blocs et les crypto-monnaies, a déclaré que des économies importantes étaient peu probables dans les phases initiales du projet et ce jusqu’à 18 mois.