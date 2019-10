La Chine fera scanner les visages des citoyens pour s’inscrire à Internet

Selon Quartz, à partir de décembre, les entreprises chinoises de technologie vont scanner le visage de tous ceux qui s’inscrivent pour un service Internet ou un nouveau numéro de téléphone portable.

La législation a été présentée par le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information en septembre pour prévenir la fraude et « protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens dans le cyberespace », a rapporté Quartz.

Ce changement n’est qu’une petite partie des efforts croissants de la Chine pour surveiller l’activité en ligne de ses résidents. L’Internet chinois reste un jardin clos étroitement contrôlé qui censure de nombreux sites Web et plates-formes de messagerie internationaux, dont Facebook et Twitter.

Les critiques soutiennent que les nouvelles règles sur les services Internet sont envahissantes, portent atteinte aux libertés individuelles et pourraient même contribuer à des fuites d’informations personnelles, selon Quartz.

Bien que de nombreux autres pays exigent une pièce d’identité gouvernementale pour s’inscrire aux cartes SIM, c’est probablement la première fois qu’un scan du visage est requis.

Le gouvernement chinois n’est pas étranger au logiciel de reconnaissance faciale. Le « système de crédit social » du pays – une application orwellienne de la surveillance de masse aux yeux de l’Occident – a été mis en place au cours des deux dernières années pour veiller à ce que personne ne déroge à la règle. Les caméras de reconnaissance faciale peuvent désormais être repérées aux passages pour piétons pour s’assurer que personne ne traverse en dehors des clous.

Quartz