23andMe vient d’ouvrir une boutique éphémère

La célèbre société de tests ADN à domicile 23andMe vient d’ouvrir son premier magasin éphémère, révèle Bloomberg, au centre commercial Westfield Valley Fair à Santa Clara, en Californie, le 1er octobre.

Désormais, plutôt que de commander en ligne l’un des kits de test ADN de l’entreprise, qui coûte entre 99 $ et 199 $, et d’attendre son envoi par la poste, les consommateurs peuvent se rendre à l’endroit physique pour se procurer un kit et parler aux représentants de l’entreprise des tests génétiques.

Cette commodité supplémentaire pourrait aider 23andMe à améliorer le service à la clientèle, a déclaré à Bloomberg Anne Wojcicki, PDG de l’entreprise.

« Je veux savoir ce que pensent mes clients, et c’est une excellente façon de le faire », dit-elle. « A quoi pensent les gens ? Qu’est-ce qui les inquiète ? Qu’est-ce qui les enthousiasme ? »

Le magasin restera ouvert jusqu’en janvier, et bien qu’il s’agisse peut-être du premier point de vente de 23andMe, Wojcicki a le sentiment que ce ne sera peut-être pas le dernier.

Bien que les consommateurs puissent considérer les tests d’ADN à domicile comme un cadeau amusant pour les Fêtes, l’industrie est entachée de controverse. Les tests eux-mêmes se révèlent souvent inexacts par la suite, et les entreprises qui recueillent toutes ces données génétiques les communiquent régulièrement à des tiers – une pratique dont elles ne parlent que rarement.

Néanmoins, certaines des collaborations entre les entreprises d’analyse d’ADN à domicile et les chercheurs ont donné des résultats scientifiques précieux – et si l’incursion de 23andMe dans la vente de briques et de mortier augmente considérablement sa base de données, nous pourrions voir des recherches encore plus impressionnantes à l’avenir.

Décodeurs d’ADN

Ces quatre sociétés prélèvent toutes l’ADN à partir d’échantillons de salive et l’analysent. Ancestry possède un code génétique de 15 millions de personnes, contre 10 millions pour 23andMe. Les deux autres sont des startups de la Silicon Valley.

23andMe

CE QU’IL TESTE : Ascendance familiale, risques pour la santé liés à certaines maladies, statut de porteur de la maladie

PRIX : 99 $ (ascendance seulement), 199 $ (ascendance + santé)

L’APPROBATION DU MÉDECIN EST-ELLE NÉCESSAIRE ? Non

Ancestry

CE QU’IL TESTE : Ascendance familiale

PRIX : 99 $

L’APPROBATION DU MÉDECIN EST-ELLE NÉCESSAIRE ? Non

Color

CE QU’IL TESTE : Les gènes associés au cancer, aux maladies cardiaques et à la réponse aux médicaments

PRIX : 249 $

L’APPROBATION DU MÉDECIN EST-ELLE NÉCESSAIRE ? Oui

Hélix

CE QU’IL TESTE : Vend 20 kits de tiers, y compris pour l’ascendance, la sensibilité aux aliments et les risques de maladie.

PRIX : les kits d’ascendance commencent à 60 $. Les tests de santé commencent à 149 $.

L’APPROBATION DU MÉDECIN EST-ELLE NÉCESSAIRE ? Oui, pour les tests de santé

