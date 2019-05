Les taxis japonais utilisent la reconnaissance faciale pour cibler les publicités

Les caméras situées sur la banquette arrière déterminent votre âge et votre sexe – et les utilisent ensuite pour vous servir avec des publicités ciblées.

Si vous avez pris un taxi au Japon cette année, vous vous êtes peut-être retrouvé face à face avec une tablette qui vous a scanné le visage pour connaître votre sexe, votre âge et d’autres caractéristiques – et qui a utilisé ces données pour vous cibler avec des publicités pertinentes.

Le système de reconnaissance faciale a circulé sur Twitter après que Rosa Golijan, ingénieure en politique de la protection de la vie privée chez Google, ait publié une photo de la tablette, expliquant qu’elle était utilisée dans les taxis japonais pour déterminer le sexe afin de fournir le meilleur contenu – un aperçu intéressant de la façon dont des publicités personnalisées et envahissantes pourraient un jour se déployer ailleurs dans le monde.

Un autre tweet posté en réponse à Golijan indique plus de détails, notamment sur la manière dont les données sont collectées et utilisées. Un QR code dans cette image renvoie au site Web du développeur japonais de la plate-forme de commerce électronique DeNA Co Ltd – vers la page « Trust & Safety » du service « Premium Taxi Vision » de la société.

Premium Taxi Vision, déployé pour la première fois en janvier, est destiné à rendre la conduite d’un taxi plus confortable et plus pratique, selon une page Web de DeNA. Vraisemblablement, ce confort et cette commodité signifient que nous évitons à nos clients de regarder une publicité destinée à un sexe ou à un groupe d’âge différent.

Le site Web DeNA explique que la vidéo des passagers est utilisée pour générer un profil de passager – âge, genre, nombre de passagers – qui est envoyé à l’agence de publicité Geniee Inc, qui envoie ensuite une publicité ciblée.

Cela signifie que Geniee ne voit pas les images. Dans le cas de Golijan, il aurait simplement su qu’une femme adulte montait dans le taxi. La séquence réelle, qui est revendiquée par DeNA, est immédiatement supprimée et le logiciel de reconnaissance faciale ne quitte jamais la tablette.

Daily Mail