La France abandonne Google pour récupérer son indépendance en ligne

La France travaille d’arrache-pied pour éviter de devenir une colonie numérique des États-Unis ou de la Chine. Le mois dernier, l’Assemblée nationale et le ministère des Armées ont déclaré que leurs appareils numériques cesseraient d’utiliser Google comme moteur de recherche par défaut. Au lieu de cela, ils utiliseront Qwant, le moteur de recherche français qui se targue de ne pas suivre ses utilisateurs.

«Nous devons donner l’exemple», a déclaré Florian Bachelier, l’un des députés présidant le groupe de travail de l’Assemblée sur la cybersécurité et la souveraineté numérique, créé en avril 2018 pour aider à protéger les entreprises françaises et les agences de l’Etat des cyberattaques et de la dépendance croissante à l’égard des entreprises étrangères.

