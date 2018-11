Choisissez l’intelligence de votre enfant

Un test peut prédire si votre bébé sera intelligent avant sa naissance

Une nouvelle technologie de dépistage génétique peut rechercher des signes qu’un embryon pourrait être porteur de certaines maladies génétiques – ou que l’enfant résultant pourrait avoir un QI faible, soulevant de graves questions éthiques sur l’avenir de la grossesse et de l’accouchement.

La société Genomic Prediction a mis au point un moyen de rechercher des embryons fécondés par FIV – c’est-à-dire quand un ovule et un spermatozoïde sont combinés dans un laboratoire puis implantés dans l’utérus – à la recherche de conditions génétiques plus complexes que jamais, selon New Scientist. Les nouvelles techniques pourraient, selon les prévisions de Genomic Prediction, être acheminées vers les cliniques dans un avenir proche.

Ce n’est pas parce que nous pouvons écarter les bébés moins intelligents que nous devrions le faire. Genomic Predictions a annoncé à New Scientist qu’il ne fournirait pas d’analyses d’intelligence pour des raisons éthiques, mais a également prédit qu’une autre entreprise moins scrupuleuse le ferait certainement.

Planifier à l’avance

Mais la technologie de Genomic Prediction n’est pas celle qui pourrait être utilisée pour sélectionner des bébés parfaits hyper-intelligents.

Au contraire, il serait en mesure de déterminer si un embryon présente ou non des facteurs de risque pour certaines déficiences cognitives. Avec cette connaissance, les parents seraient en mesure de prendre une décision éclairée quant à l’opportunité de poursuivre une grossesse, vraisemblablement après le conseil génétique.

