La société de l’amélioration

La perfectibilité humaine des Lumières au transhumanisme

Du dopage sportif à l’usage de psychotropes pour accroître les capacités intellectuelles ou mieux contrôler les émotions, du recours aux nouvelles technologies reproductives permettant une maîtrise croissante des naissances, au développement d’une médecine anti-âge qui œuvre à l’effacement de toute trace du vieillissement, jamais il n’a été autant question d’améliorer l’être humain et ses performances par le biais des avancées technoscientifiques et biomédicales.

L’ambition de ce livre est de montrer que cette aspiration contemporaine à un homme amélioré marque le renversement complet de l’idéal humaniste et politique de la perfectibilité humaine formulé au dix-huitième siècle. Il ne s’agit en effet désormais plus tant d’améliorer l’être humain dans et par la société que de l’adapter en le modifiant techniquement, avec tout ce que cela implique de désinvestissement politique.

Comment un tel renversement et une telle dépolitisation de la perfectibilité ont-ils pu avoir lieu ? C’est ce que tente d’éclairer cette étude à travers un vaste parcours socio-historique, des Lumières au transhumanisme.

Nicolas Le Dévédec est docteur en sociologie et science politique et enseigne au département de sociologie de l’Université de Montréal.

Table des matières

Chapitre 1 : Les Lumières et la quête de la perfectibilité

● Aux origines d’une conception

● Jean-Jacques Rousseau et la quête politique de la perfectibilité

● Perfectibilité et progrès

Chapitre 2 : De la quête de la perfectibilité au culte du progrès

● Réorganiser scientifiquement la société : Auguste Comte

● Karl Marx et la nécessité de fer du progrès

Chapitre 3 : Sous le signe de l’évolution : du darwinisme à l’eugénisme

● Charles Darwin et la perfectibilité des espèces

● Herbert Spencer et le darwinisme social

● L’eugénisme ou l’amélioration par la sélection : Francis Galton

Chapitre 4 : L’avènement de l’homme machine

● La matrice cybernétique : Norbert Wiener

● Pierre Teilhard de Chardin, prophète du posthumain

● De l’anthropologie à l’anthropotechnie : André Leroi-Gourhan

Chapitre 5 : L’horizon (dé)constructiviste postmoderne

● Le Manifeste cyborg : Donna Haraway

● « Nous n’avons jamais été humains » : Bruno Latour

● Règles cyniques pour le parc humain : Peter Sloterdijk

● De la lutte des classes à l’humain déclassé : Michael Hardt et Toni Negri

Chapitre 6 : Devenir plus qu’humain ?

● Devenir plus qu’humain : le transhumanisme

● Rester humain : le bioconservatisme

● Réguler l’amélioration : la bioéthique minimale