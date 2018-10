État actuel du débat

Depuis maintenant quelques années, le transhumanisme s’est imposé, tant dans l’espace médiatique que dans le monde universitaire, politique et économique, des deux côtés de l’Atlantique. Si son nom s’accompagne naturellement de l’image futuriste d’un homme « augmenté », « amélioré », grâce aux avancées remarquables des sciences et des techniques, le mouvement transhumaniste embrasse une pluralité de voix, d’acteurs et de réalités depuis sa naissance dans la seconde moitié du vingtième siècle.

S’agit-il d’une nouvelle utopie ou d’une dystopie, d’un nouvel idéal civilisationnel ou d’un argument marketing, d’une philosophie ou d’une religiosité séculière, d’un nouveau paradigme anthropologique, d’un mouvement politique ou d’un projet de société, de tout cela à la fois ? Au fond, qu’est-ce que le transhumanisme ?

Existe-t-il des critères généraux de rassemblement de tous les transhumanismes ? Par ailleurs, doit-on voir, dans la diversité des propositions transhumanistes, des productions de futurs possibles sur le mode de la science-fiction, probablement privés de toute mise en œuvre pratique, ou faut-il y voir au contraire les anticipations et les reflets particuliers, dans la culture, d’une mutation anthropologique fondamentale en cours de réalisation ?

Le questionnement apparaît d’emblée double, typologique et ontologique: il s’agit non seulement de se demander s’il existe un idéal-type ou une vision du monde sur lesquels tous les transhumanistes s’accorderaient, mais aussi si les théories transhumanistes sont sous-tendues par des logiques sociales ou anthropologiques.

Le présent ouvrage entend répondre à ces questions. Faisant le pari de l’intelligibilité et du dialogue, il donne la parole à des transhumanistes, à des sympathisants du mouvement, à des adversaires déclarés et à des analystes. Il retrace ainsi l’histoire du mouvement, en confronte les lectures, réfléchit à ses promesses et à leur faisabilité, proposant de la sorte l’état le plus actuel du débat transhumaniste.

Collectif dirigé par Franck Damour, Stanislas Deprez et David Doat, à paraître le 13 novembre.

Franck Damour est chercheur associé à la chaire Éthique et Transhumanisme de l’université catholique de Lille. Auteur de plusieurs essais, dont La Tentation transhumaniste (2015) et Heureux les mortels (2016), il est aussi conseiller de la revue Études et co-dirige la revue Nunc.

Stanislas Deprez est maître de conférence de l’université catholique de Lille, chercheur à la chaire Éthique et Transhumanisme. Spécialiste d’anthropologie, auteurs de plusieurs ouvrages, il a codirigé L’Homme, une chose comme les autres ? Exploration interdisciplinaire de la frontière homme-chose (2012).

David Doat est maître de conférences en philosophie, et actuellement titulaire de la chaire Éthique et Transhumanisme de l’université catholique de Lille.

Table des matières Introduction 7 Première partie Généalogie d’une idée Nicolas Le Dévédec

Humanisme, transhumanisme : deux conceptions antithétiques de la perfectibilité humaine 19 Jean-Yves Goffi

L’héritage de la génération Huxley-Teilhard de Chardin 35 Franck Damour

Le transhumanisme au vingt et unième siècle 55 Deuxième partie Significations du transhumanisme Gilbert Hottois

Pour un transhumanisme philosophique critique 75 Marc Roux

Technoprogressisme et frontières de l’humain : au-delà de l’horizon 91 Francesco Paolo Adorno

L’illusion de la liberté 107 Paul Jorion

Les préconisations du transhumanisme sous le regard de l’anthropologue et de l’éthologue 121 Thierry Magnin et Sylvie Allouche

Le transhumain et l’anthropologie chrétienne 131 Troisième partie Imaginaire et réalité Salomé Bour

Mythologies transhumanistes 149 Stéphane Zygart

Les désirs d’amélioration du transhumanisme à l’épreuve de l’histoire des rééducations 165 Benjamin Bourcier

La politique transhumaniste : pari utilitariste et politique du futur ? 181 Contributeurs 195