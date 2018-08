Les assureurs doivent réduire les coûts dans l’ensemble de leurs opérations, pour améliorer leurs résultats et réduire la dépendance à l’égard des revenus de placement. Et ils ont besoin d’un moyen de fidéliser la clientèle, de réduire la sensibilité aux prix et les taux de désabonnement et de générer des revenus. Dans ce livre blanc, découvrez comment les assureurs automobiles peuvent utiliser l’Internet des objets pour gérer les risques, accroître l’efficacité et créer une intimité client.

L’Internet des objets peut apporter un changement radical dans l’efficacité opérationnelle et la fidélisation de la clientèle que le secteur de l’assurance automobile doit conserver pour rester compétitif. Les conducteurs d’aujourd’hui se sentent peu fidèles à leur assureur. Il est facile de voir pourquoi. Beaucoup considèrent leur prime annuelle comme une taxe sur la conduite et estiment qu’ils obtiennent peu en retour de leurs assureurs.

L’IoT détient la clé

L’Internet des objets (IoT) est essentiel pour que tout cela se produise. Dans ce rapport, vous apprendrez comment devenir plus efficace et plus réactif face aux besoins changeants de vos clients, vous aidant ainsi à devenir un véritable assureur numérique.