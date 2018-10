Le monde de demain aura deux internets distincts, prédit l’ancien PDG de Google. Un pour la Chine, un pour tous les autres.

Internet nous a beaucoup donné. Mais à l’heure actuelle, cette ère de connectivité et de solidarité mondiale est sur le point de se terminer.

Dans les décennies à venir, Eric Schmidt soupçonne l’existence de deux principaux réseaux Internet. Google celui que nous nous aimons/détestons, et un nouveau réseau plus censuré construit par le gouvernement chinois.

L’économiste Tyler Cowen a demandé à Schmidt s’il pensait qu’Internet se fractionnerait en plusieurs réseaux distincts au cours des 15 prochaines années.

Voici ce que Schmidt avait à dire :

« Je pense que le scénario le plus probable actuellement n’est pas une scission, mais plutôt une bifurcation entre un Internet dirigé par les Chinois et un Internet non-chinois dirigé par les États-Unis. Si vous regardez la Chine, la taille des entreprises en construction, les services, la richesse créée sont phénoménales… Si vous considérez la Chine comme «Oh oui, ils sont bons avec Internet», vous n’avez rien compris. La mondialisation signifie qu’ils peuvent aussi jouer. Je pense que vous allez voir un leadership fantastique dans les produits et services en provenance de Chine. Il existe un réel danger qu’un régime de leadership différent de celui du gouvernement, assorti de censure, de contrôles, etc., soit associé à ces produits et services. »

L’intérêt de Schmidt pour les dangers de la censure en ligne contraste directement avec les vues de son successeur, l’actuel PDG, Sundar Pichai. Comme CNBC l’a mentionné, Pichai est enthousiasmé par la possibilité de développer davantage de partenariats avec le secteur technologique chinois.

Les dirigeants de Google conservent une position neutre et opportuniste. Même après les réactions internes et publiques contre le Project Dragonfly. Google Dragonfly est le moteur de recherche approuvé par le gouvernement chinois qui rend la censure généralisée plus simple que jamais. Le moteur de recherche est conçu pour surveiller les citoyens à l’échelle individuelle. Les internautes verront leurs numéros de portable associés à leurs recherches web.

Un Internet séparé avec lequel le gouvernement chinois peut faire ce qu’il veut signifie beaucoup plus que des résultats de recherche Google distincts et des médias sociaux restreints. Des pare-feu peuvent être introduits et les serveurs peuvent être piratés, mais un Internet complètement séparé permettrait de couper les Chinois du reste du monde et le reste du monde de ses habitants.

CNBC