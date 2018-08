Les internautes chinois utilisent la blockchain pour partager un article d’actualité censuré

Les internautes chinois se sont tournés vers la blockchain pour partager un article censuré sur les vaccins défectueux administrés aux petits bébés. Bien qu’un poste d’investigation viral ne puisse plus être trouvé, certains tentent de garantir sa disponibilité en exploitant la technologie de la chaîne de blocs.

Un scandale choquant entourant le fabricant de médicaments Changchun Changsheng Biotechnology a éclaté en juillet. La société basée à Jilin aurait violé les normes de fabrication de vaccin pour les humains. De plus, quelque 252 600 vaccins anti-DTC (diphtérie, coqueluche, tétanos) de qualité inférieure fabriqués par la société ont été vendus à la province du Shandong. Ces vaccins contre la coqueluche et le tétanos fourni à des bébés de trois mois étaient inefficaces pour stimuler le système immunitaire humain. Changchun avait utilisé ces produits de mauvaise qualité pour augmenter ses marges de profit, devenant ainsi le plus grand fabricant de vaccins en Chine.

Les incidents ont rapidement fait fureur dans tout le pays, où il est devenu l’un des sujets les plus regardés sur les médias sociaux locaux, tels que WeChat et Weibo, où les internautes exprimaient leur dégoût du système de vaccination corrompu et inefficace. Ils ont essayé de lire l’histoire intitulée «King of Vaccines», écrite par un internaute sous le pseudonyme «Beast», mais toute tentative de republier l’histoire n’a pas duré longtemps avant d’être supprimée.

Ainsi, le 22 juillet, les utilisateurs se sont tournés vers le réseau blockchain d’Ethereum. Une adresse Ethereum a envoyé 0,001 Ether (environ 0,47 USD) à elle-même, en collant le texte de la publication dans les métadonnées de la transaction, qui reste visible dans le grand livre public. Etant donné qu’Ethereum est décentralisé et difficile à manipuler, les moniteurs de Beijing ne sont pas en mesure d’intervenir et font pression sur les propriétaires du réseau pour qu’ils suppriment la transaction.

C’est le deuxième cas majeur où les utilisateurs chinois ont choisi la chaîne de blocs pour exprimer leurs valeurs sociales et leurs plaintes au même titre que la société moderne. En avril, des étudiants activistes se sont rendus sur le réseau blockchain d’Ethereum pour publier une lettre ouverte écrite par une étudiante qui avait été intimidée et menacée par son collège afin de ne pas parler d’agression sexuelle et de harcèlement. Cette lettre reste disponible sur la blockchain afin que tout le monde puisse l’examiner, ce qui est une occurrence étonnamment rare pour la plupart des documents exprimant une opinion divergente en Chine.

En utilisant la blockchain de cette nouvelle manière, les citoyens chinois ont peut-être enfin trouvé le moyen de s’exprimer au-delà de la censure du gouvernement.

