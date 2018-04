Smart Contracts : des contrats qui s’appuient sur la Blockchain

La Blockchain a le potentiel de changer fondamentalement la façon dont les organisations font des affaires, fournissant une nouvelle infrastructure sur laquelle la prochaine génération d’applications rationalisées sera construite.

Mais c’est également une technologie avec beaucoup de battage médiatique qui n’est pas bien comprise. La Blockchain est un nouveau type de système de base de données qui conserve et enregistre les données de manière à permettre à plusieurs parties prenantes de partager en toute confiance et en toute sécurité les mêmes données et informations. La promesse et les implications de cette technologie sont si profondes qu’elle pourrait révolutionner les pratiques commerciales telles que nous les connaissons.

Les institutions financières pourraient régler les titres en minutes plutôt qu’en jours. Les fabricants pourraient suivre l’origine et les mouvements des stocks à travers une chaîne d’approvisionnement. Les entreprises peuvent également gérer des contrats commerciaux, en les rendant numériques, partagés et inviolables – un cas d’utilisation qu’Accenture a développé et expérimente, avec la possibilité de développer davantage les contrats intelligents – Smart Contracts.

L’idée : la blockchain pour les contrats

Une société et les entreprises avec lesquelles elle s’engage déploient des efforts considérables pour finaliser les contrats de services et les gérer tout au long de leur durée de vie. Le processus implique de nombreuses personnes, étapes et révisions, et se prête à la blockchain pour permettre une transparence totale – toutes les parties à une transaction partageront la même vue des données et informations qui ont été convenues et horodatées ajouté au grand livre.

L’idée est de prendre des contrats papier existants entre une société et ses clients et de les placer dans une base de données blockchain partagée que chaque partie peut utiliser pour visualiser les contrats, réviser et accepter les modifications, toutes saisies dans le registre blockchain. Chaque étape du processus génère des notifications et des alertes à toutes les parties impliquées et génère un référentiel partagé de toutes les activités. Le résultat serait des contrats définitifs, stockés électroniquement dans un endroit accessible uniquement par les parties avec accès, et avec des versions et activités clairement enregistrées.

Preuve d’existence

Un groupe de travail d’Accenture dirigé par l’organisation informatique interne, et comprenant un leadership dans les technologies émergentes, les services financiers et les milieux juridiques, a mis en place une approche par étapes, commençant par établir une «preuve d’existence» de tout contrat papier sur blockchain. La preuve d’existence peut être décrite comme étant deux parties ayant accès au même contrat, au même endroit, avec des mesures de confiance et de sécurité autour de ce contrat pour s’assurer que les deux parties savent que c’est la version finale et réelle. Il existe dans un lieu partagé et convenu par les deux parties. Une fois la preuve de l’existence établie, des contrats intelligents et des automatismes financiers peuvent être extraits pour révolutionner les processus contractuels.

Développement de plateforme

Après cette réussite, une équipe de projet dédiée a développé une plateforme pour soutenir la numérisation des contrats papier, construire la solution, intégrer les contrats papier d’Accenture à la solution blockchain et l’industrialiser. Cet effort comprenait le développement d’une expérience avant-gardiste et conviviale pour les consommateurs et d’une technologie d’arrière-plan pour soutenir l’intégration des clients. Une fois qu’Accenture et un client établissent une connexion via chaque nœud hébergeant un nœud de réseau, chaque partie peut gérer ses contrats sur le front-end et croire qu’ils travaillent tous les deux sur la même version. Tout cela est possible parce que la technologie blockchain supporte le back-end de la plateforme, qui agit comme une source unique de vérité.

Haute sécurité

La nouvelle plateforme, blockchain pour les contrats, offre un haut niveau de sécurité grâce au chiffrement et au partage de données restreint tout en permettant une transparence totale. Les deux parties ont toujours accès à un contrat en direct et chaque révision du contrat est enregistrée, créant ainsi une piste d’audit inviolable. Ceci est accompli en capturant et en stockant des codes de hachage cryptés uniques des documents et des transactions sur la blockchain. Les codes de hachage sont les séquences uniques de caractères qui identifient une version de contrat d’une autre.

Test et expansion

Les contrats peuvent être proposés, révisés et exécutés tout au sein de la plateforme, éliminant ainsi le fastidieux processus de gestion des contrats du passé. La rédaction de contrat, les accords basés sur des règles, les signatures numériques, les droits logiciels et les remises automatiques peuvent tous être exécutés via la plateforme blockchain. Certains clients d’Accenture participeront aux tests de la plateforme, avec une expansion plus large à l’horizon pour toute entreprise cherchant à tirer parti des avantages de la blockchain pour la gestion des contrats.

En fin de compte, la plateforme prendra en charge un large éventail de besoins de gestion de contrats interentreprises pour toute partie, client Accenture ou non. La solution personnalisée se trouve sur la plateforme Corda et est hébergée par Microsoft Azure. La vision d’offre d’Accenture est un service sous forme d’abonnement.

Smart Contracts – Contrats Intelligents

À l’avenir, il est possible de créer des gains d’efficacité supplémentaires grâce à des «contrats intelligents». Les contrats intelligents sont des contrats élaborés, approuvés et gérés par code, et adaptés aux composants simples et transactionnels d’un accord. Accenture prévoit d’explorer le développement d’un code qui permettrait de gérer un élément de campagne, une transaction, un livrable ou une obligation dans un contrat qu’Accenture ou toute autre partie pourrait avoir concernant un contrat. Deux ou plusieurs parties seraient d’accord sur le code, et ce code exécuterait, gèrerait et exécuterait un accord contractuel – sans jamais avoir besoin de papier ou de mots. Une offre de marché potentielle serait une bibliothèque de contrats intelligents transactionnels qui permettrait à l’automatisation financière de permettre aux clients d’Accenture ou à tout client indépendant d’Accenture de tirer parti de ces contrats intelligents et du réseau blockchain pour gérer leurs accords contractuels.

Transformation du contrat : les avantages potentiels

La plateforme Blockchain pour les contrats est la prochaine génération de technologie de gestion des contrats. La numérisation des contrats papier sur la chaîne de blocs est susceptible de révolutionner la façon dont les contrats sont préparés, négociés, modifiés, stockés et respectés. Cela peut créer de la valeur pour les organisations en disposant d’un référentiel unique pour les contrats hébergeant indiscutablement les dernières versions convenues. Un référentiel décentralisé numériserait les contrats papier, éliminerait le besoin d’espace de stockage physique et réduirait les déchets papier et environnementaux. L’utilisation de la blockchain améliorerait la visibilité et la propriété partagée des contrats entre les parties. Les informations sur la blockchain pourraient également aider à résoudre les litiges contractuels plus rapidement, sans arbitrage ni litige. Une automatisation supplémentaire peut rationaliser ou éliminer les processus manuels et améliorer la rapidité et l’efficacité.

Accenture US