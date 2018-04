Comment la technologie affecte les emplois en Asie

Impact de la technologie sur l’emploi

Selon un rapport publié cette semaine par la Banque asiatique de développement, l’économie asiatique bénéficiera globalement de l’automatisation en raison de sa productivité élevée et de la création de meilleurs emplois – mais elle prévient également que certains emplois sont également en danger. Le déplacement des travailleurs dû à la technologie est réel, mais avec les bonnes compétences, la formation et la réglementation, l’Asie peut surmonter ce défi.

Le rapport présente également des analyses économiques de 45 économies, y compris la République populaire de Chine, l’Inde et l’Indonésie. La publication examine les perspectives de l’Asie par sous-région : Asie centrale, Asie de l’Est, Asie du Sud, Asie du Sud-Est et Pacifique.

Selon l’International Federation of Robotics, les entreprises asiatiques ont acheté 190 492 robots en 2016, soit une hausse de 19% par rapport à l’année précédente. C’est la plus importante croissance que dans n’importe quelle autre région du monde.

Jusqu’à présent, les secteurs les plus automatisés sont ceux de l’automobile et de l’électronique, qui ne représentent plus que 13% des emplois manufacturiers de la région.

Les robots n’ont pas encore infiltré les industries de l’habillement et de la transformation des aliments, qui, combinées, ne représentent que 1,4% des bots de la région. Cependant, ces secteurs emploient également 31,5% des travailleurs d’usine en Asie et, bien que ce type de travail à forte intensité de main-d’œuvre soit à l’abri de l’automatisation pour l’instant, les progrès de la robotique pourraient sérieusement réduire les emplois dans les années à venir.