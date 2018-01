Une nouvelle mutation technologique pour les entreprises industrielles

Le dernier rapport de l’OCDE sur la révolution des technologies dans la société résume l’idée que les entreprises doivent accélérer leurs mutations technologiques afin de réaliser un gain plus important en terme de productivité. Le développement et l’utilisation des technologies concernent principalement les grandes entreprises qui sont encore faiblement utilisées et qui serviraient pourtant à accroître le modèle de production. Le rapport de l’OCDE intitulé : The Next production Revolution : implications for Governements and Business expose le fait que dans les pays industrialisés la pénétration des technologies nécessite du temps et peut être en l’occurrence partielle.

Dans le rapport, une enquête réalisée en Allemagne expose que sur environ 4500 entreprises allemandes, 4% ont déjà déployés un processus de production numérique dans leur mode de production. L’utilisation des technologies numériques dans le secteur de l’industrie participerait à améliorer et à augmenter la productivité des entreprises d’environ 5 à 8 % notamment auprès de la fabrication de composants industriels et chez les constructeurs automobiles. Toujours selon le rapport de l’OCDE, l’adoption de ces technologies par les entreprises allemandes apporterait une amélioration du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée dans le domaine de la mécanique, de l’électrique, de l’automobile, de l’agriculture et du numérique pour les années 2025.

Face à cette mutation sans précédent, beaucoup d’entreprises n’ont pas encore intégré, ni adopté les technologies numériques pour réaliser leurs transformations notamment dans la production industrielle. Quelques dispositifs existent déjà comme le cloud computing, la planification des ressources, et l’automatisation du suivi des processus de production.

Le rapport de l’OCDE précise le fait que si les technologies améliorent la production dans les entreprises, elles peuvent, et rejoignant ici la thèse de Schumpeter sur la destruction créatrice, faire disparaître des emplois et à l’inverse en créer d’autres. Cette transformation accélérée doit être accompagnée par des dispositifs politiques d’ajustements pour assurer la transition du numérique dans le secteur des entreprises industrielles. Aussi, les décideurs politiques ont leurs rôle à jouer dans la manière dont il s’agit d’adopter les technologies numériques dans les entreprises, qu’elles soient de grandes ou de petites tailles et de pouvoir soutenir le développement des compétences, l’apprentissage permanent auprès des travailleurs de ces organisations.

I. Le futur des entreprises industrielles coopératives

Pour le futur de ces entreprises, c’est tout le processus de production qui est transformé avec différents dispositifs coopératifs et connectés. On retrouve dans ce cas le concept porteur d’ « industrie 4.0 » qui se définit à travers plusieurs caractéristiques que je vais tenter de rendre compte.

Un premier dispositif est celui du robot autonome. Il s’agit d’un dispositif mécatronique qui peut effectuer un ensemble de tâche de lui même dans un environnement inconnu et qui dispose d’une autonomie dans sa prise de décision. Ces robots peuvent être amené à coopérer avec un opérateur humain et apprendre rapidement des tâches à effectuer dans les organisations de productions industrielles. Un deuxième dispositif concerne le cloud computing. Le cloud computing ou l’informatique en nuage concerne l’exploitation de la puissance de calcul et de stockage sur des serveurs informatiques distants et à travers l’utilisation du réseau de l’Internet. Un troisième dispositif est celui de la fabrication additive. Cette fabrication permet de réaliser des objets en 3D à partir de procédé de fabrication par ajout de matière première et en étant assisté par des ordinateurs. La fabrication additive est un procédé de « mise en forme d’une pièce par ajout de matière ». Un quatrième dispositif est celui de la réalité augmentée. Ce dispositif permet l’obtention d’une interface entre « des données numériques » liés au virtuel et la réalité, ou monde réel. Les caractéristiques sont les suivantes : une combinaison entre le monde réel et les données numériques en tant réel, une interactivité entre l’utilisateur et la réalité, et la présence d’un monde en 3D. Enfin un cinquième et dernier dispositif est celui du Big Data. Le Big Data concerne avant tout le stockage, l’utilisation et l’analyse d’un ensemble de données très volumineuses. Il peut être envisagé dans les entreprises pour l’analyse prédictive pour définir les offres et les services, et proposer des expériences clients personnalisables à souhait aux consommateurs.

Cette révolution 4.0 ou révolution technologique dans les entreprises serait associée à une transformation digitale et s’illustrerait par une intégration de plusieurs processus de production comme la conception des produits, la planification ainsi que l’ingénierie de production jusqu’au recyclage des produits. Selon plusieurs représentants de l’industrie 4.0, les usines de production réaliseraient le développement et la fabrication des objets en étant au plus près des stocks et des matières premières nécessaire pour la production, tout en disposant d’une proximité productive à l’échelle local et en adaptant ses produits aux besoins des consommateurs jusqu’à une certaine customisation. Deux aspects dominent pour ces modes de production. Le premier est celui de la connectivité avec des outils numériques favorisant la connectivité entre les opérateurs et les machines, et le deuxième aspect est celui des machines dites intelligentes pouvant être connectées entre-elles. Ces exemples marquent bien l’existence d’une révolution en terme de production industrielle associant également des dispositifs comme la réalité augmentée, l’internet des objets, le big data, ainsi que le cloud computing.

II. Des opérateurs humains et connectés

Dans les nouvelles entreprises industrielles, il peut y avoir également un autre facteur de rupture avec la possibilité pour les employés d’être connectés entre eux tout en disposant de technologies avancées pour les aider dans la réalisation de leurs tâches industrielles. On peut y voir se profiler par exemple des usages d’outils intelligents en plus de système de navigations connectés. De même, il est possible qu’à l’avenir des opérateurs de production deviennent des opérateurs « augmentés » assurant des tâches de maintenance et de contrôle sur la robotisation et l’automatisation des chaines de production industrielles. Dans les usines de futur, il pourrait être question également d’un ouvrier augmenté qui à travers la cobotique (l’utilisation par l’homme de robots de coopération) pourra réaliser des tâches de production dans les usines. La présence et l’utilisation d’exosquelettes, par exemple, permettront à l’ouvrier de pouvoir soulever des charges lourdes sans avoir d’effets secondaires comme la fatigue ou les douleurs physiques. De même et concernant la réalité augmentée, il se pourrait que les ouvriers du futur se voient équipés avec des casques de chantier connectés. Des instructions et des données augmentées pourront servir de guide à l’ouvrier dans la réalisation de ces tâches de production avec un système de perception de grande précision.

Conclusion

Les entreprises industrielles du futur sont déjà là. Du moins, les outils de production technologiques et numériques commencent progressivement à être utilisés sur les chaine de production pour la réalisation de produits. On peut y voir une avancée technologique, des améliorations dans le mode de production industrielle qui génèrent de nouvelles manières de travailler. La cobotique est aussi l’une des branches émergente dans la diffusion des technologies à l’intérieur des entreprises industrielles. Elle s’illustre par le fait que les robots sont employés pour assister les tâches industrielles réalisées par un opérateur humain.

En conclusion, il ne s’agit pas à partir de ces constats d’opter pour une approche résolument fonctionnaliste mais plutôt de réfléchir à la manière dont ces technologies bouleversent et transforment en profondeur les activités industrieuses notamment dans le rapport entre les hommes et les machines et pour lesquels les entreprises nécessiteront d’apporter des temps de formations aux opérateurs pour leurs garantir surtout une stabilité de l’emploi, et un renforcement de leurs compétences aussi bien à l’échelle individuelle que collective.

