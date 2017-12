La dépendance à Internet crée un déséquilibre dans le cerveau

De nouvelles recherches ont lié les dépendances à Internet avec un déséquilibre chimique dans le cerveau. Dans une étude, présentée lors de la réunion annuelle de la Radiological Society of North America à Chicago, 19 participants présentant des addictions aux téléphones, tablettes et ordinateurs présentaient des niveaux disproportionnés d’un neurotransmetteur qui inhibe l’activité cérébrale.

La bonne nouvelle : après neuf semaines de thérapie, les substances chimiques cérébrales des participants se sont normalisées et leur temps d’écran a diminué, explique Hyung Suk Seo, professeur de neuroradiologie à l’Université de Corée à Séoul, qui a présenté l’étude.

Seo et ses collègues ont découvert le déséquilibre chimique du cerveau en utilisant la spectroscopie par résonance magnétique – une technique d’imagerie qui détecte les changements de certains métabolites dans le cerveau. L’outil a montré que les participants ayant une dépendance à Internet, par rapport à un groupe témoin, avaient des niveaux élevés d’acide gamma amino butyrique, ou GABA, un neurotransmetteur qui a été lié à d’autres dépendances et troubles psychiatriques.

Les participants – 19 jeunes Coréens âgés en moyenne de 15 ans – ont tous été diagnostiqués avec une dépendance à Internet et au smartphone. Un diagnostic de dépendance à Internet signifie généralement que la personne utilise Internet au point qu’elle interfère avec la vie quotidienne. Les participants avaient également des scores significativement plus élevés dans la dépression, l’anxiété, l’insomnie et l’impulsivité, comparativement aux adolescents non-addictes.

Douze des addictes ont ensuite reçu neuf semaines d’un type de traitement de la dépendance appelé thérapie cognitivo-comportementale. Après le traitement, Seo a encore mesuré leurs niveaux de GABA, et a constaté qu’ils s’étaient normalisés.

Plus important encore, le nombre d’heures passées par les enfants devant un écran a également diminué. «Etre capable d’observer la normalisation – c’est une découverte très intrigante», explique Max Wintermark, un neuroradiologue à l’Université de Stanford qui n’a pas participé à l’étude. Trouver un moyen de surveiller l’effet d’un traitement de la dépendance – en particulier une sorte d’indicateur précoce – peut être difficile, dit-il. « Donc, avoir une sorte de biomarqueur que vous extrayez d’une technique d’imagerie qui vous permet de surveiller l’effet de votre traitement et vous dire rapidement si ça réussit – c’est extrêmement précieux », dit-il.

Wintermark note que comme il n’y avait que 19 personnes dans le groupe d’étude, les mesures de leurs niveaux de GABA « devraient être prises avec un grain de sel. » Une étude sur une plus grande population serait nécessaire pour tirer des conclusions sur le rôle de la dépendance à Internet. La réduction des symptômes de dépendance, cependant, est une conclusion importante parce que «chaque patient est son propre contrôle», dit-il.

D’autres groupes de recherche ont utilisé l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour identifier les changements structurels dans le cerveau causés par les dépendances à Internet. Certains ont même observé une substance blanche anormale et un rétrécissement du tissu cérébral lié à la dépendance de l’écran.

Poursuivre de telles études est important, compte tenu de l’augmentation de l’utilisation d’Internet, des téléphones et des tablettes à l’échelle mondiale. « Ces appareils sont devenus partie intégrante de notre vie. Nous ne répondons peut-être pas aux critères diagnostiques de la dépendance, mais c’est quelque chose que nous connaissons tous jusqu’à un certain point », explique M. Wintermark. L’étude de Seo «nous donne un peu d’espoir» qu’il y a «des choses que nous pouvons faire pour revenir à la normale».

RSNA Press Release, Eurekalert, The Independent, IEEE Spectrum, ScienceDaily