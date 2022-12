Thales lance une solution biométrique multimodale pour la gestion des frontières

Thales renforce son offre de gestion des frontières avec un nouveau module biométrique multimodal intégrant la reconnaissance faciale et de l’iris

Thales a lancé un nouveau module biométrique multimodal combinant les biométries du visage et de l’iris afin de simplifier les procédures de frontière et d’immigration pour les voyageurs et les autorités frontalières.

Le module est une solution d’inscription et d’authentification biométrique composée d’une caméra et d’un écran LCD haute résolution, qui, selon la société, reconnaît les données biométriques de l’iris et du visage des voyageurs préinscrits à une distance d’un demi-mètre, voire de 1,5 m, avec une grande précision. Les deux éléments biométriques sont saisis en deux secondes, ce qui permet d’accélérer les opérations et de réduire sensiblement les temps d’attente.

La solution peut être utilisée comme un produit autonome ou intégrée à des solutions en libre-service pour l’inscription initiale et les contrôles biométriques ultérieurs.

Selon l’annonce, les autorités peuvent déployer les nacelles biométriques de Thales à tout type de poste de contrôle frontalier. Thales indique également que la solution est basée sur la sécurité et la confidentialité dès la conception, et qu’elle permet aux autorités frontalières d’intégrer facilement l’automatisation dans leurs processus.

» La combinaison d’attributs biométriques appliqués à l’authentification sans contact, est une solution recherchée par de nombreuses parties prenantes pour répondre aux défis de sécurité, d’exploitation et de commodité « , déclare Youzec Kurp, vice-président des solutions d’identité et de biométrie de Thales. « Thales s’appuie sur son expertise en matière de biométrie, en gestion des frontières et des passagers pour concevoir, développer et fournir des solutions biométriques responsables de premier plan, répondant aux attentes des utilisateurs et aux exigences des autorités. »

Thales est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipements biométriques pour les frontières. Le contrat de fourniture de terminaux à l’Espagne pour le système d’entrée-sortie de l’UE, signé cette année, en est un exemple récent.