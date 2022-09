Le gouvernement britannique prévoit une autoroute de drones de 265 km

En juillet, le gouvernement britannique a approuvé les plans d’une super-autoroute pour drones. S’étendant sur 265 km à travers l’Angleterre, cette super-autoroute baptisée Skyway, sera le plus long corridor dédié aux drones au monde.

Dirigée par la société britannique Altitude Angel, la super-autoroute utilisera la technologie « détecter et éviter » pour prévenir les collisions entre drones et permettre le vol au-delà de la ligne de visée.

Le gouvernement prévoit d’utiliser cette super-autoroute de drones pour relier les villes entre elles et sera utilisée dans un premier temps pour surveiller les infrastructures telles que les routes et les ports. Cela réduira la nécessité de fermer les systèmes de transport et rendra la livraison des marchandises plus efficace.

Selon la BBC, Skyway devrait être opérationnel d’ici mi-2024. Le projet fait partie d’un programme de financement de 273 millions de livres sterling (~314 millions d’euros) destiné au secteur aérospatial.

« Il s’agit du projet de transport le plus ambitieux proposé pour le pays depuis l’avènement du réseau ferroviaire au 18ème siècle », a déclaré Richard Parker, Altitude Angel, PDG et fondateur. « La Grande-Bretagne est à l’avant-garde d’une deuxième révolution des transports. Les drones ont le potentiel de transporter des marchandises d’une manière que nos ancêtres n’auraient jamais pu imaginer mais qu’ils auraient sûrement comprise. La Grande-Bretagne peut être le leader mondial de ces technologies innovantes et salvatrices, nous avons les compétences et l’ambition d’ouvrir notre ciel à des vols de drones et d’air-taxi sûrs et sécurisés. »

« Avec le soutien du gouvernement et en utilisant cette technologie comme base, nous pouvons créer des réseaux s’étendant sur toute la longueur et la largeur de la Grande-Bretagne, un super-réseau d’autoroutes dans le ciel, fournissant une infrastructure numérique essentielle qui, à son tour, permettra la première économie de drones véritablement nationale au monde. »

Daily Mail