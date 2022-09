La reconnaissance faciale Russe continue de se vendre à l’étranger

Les développeurs russes sont toujours en mesure de trouver des acheteurs potentiels pour leurs technologies de surveillance numérique à l’étranger, malgré les sanctions imposées par les puissances occidentales. Ils maintiennent également les liens commerciaux existants avec d’autres pays.

Certaines des grandes entreprises russes ont fait l’objet de sanctions de la part de l’Occident après l’invasion de l’Ukraine en février.

Le mois dernier, une enquête a révélé qu’un certain nombre d’entreprises occidentales (Intel, SpaceX, Philip Morris et plusieurs autres entreprises américaines) utilisaient toujours des solutions biométriques sous licence (pour utiliser FindFace, un outil de reconnaissance faciale) mis au point par la société russe NtechLab.

Intel, SpaceX, Philip Morris, and dozens of other US companies were in a leaked database of users for a Russian facial recognition company https://t.co/O9D37pvPYc

— Business Insider (@BusinessInsider) July 30, 2022