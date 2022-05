Synchron lance un essai sur l’homme pour un implant cérébral

Synchron commence les essais sur l’homme pour des implants cérébraux sur six patients gravement paralysés

Synchron, le concurrent de Neuralink d’Elon Musk, a débuté des essais sur l’homme auprès de six patients gravement paralysés aux États-Unis pour leur permettre de contrôler des appareils numériques en gardant les mains libres en utilisant uniquement leurs pensées.

Synchron, basée aux États-Unis, est une société d’interface cerveau-ordinateur endovasculaire qui fait concurrence à Neuralink de Musk, qui vise également à permettre aux personnes paralysées d’utiliser des ordinateurs et des téléphones uniquement grâce à leurs activités cérébrales.

Synchron a déclaré dans un communiqué que son dispositif Stentrode, qui a la taille d’un trombone, est implanté dans le cortex moteur du cerveau via la veine jugulaire dans le cadre d’une procédure peu invasive.

Une fois implanté, il traduit l’activité cérébrale en un langage numérique standardisé, ce qui permet aux patients d’effectuer des tâches quotidiennes telles que l’envoi de SMS, l’envoi d’e-mails, les achats en ligne et l’accès aux services de télésanté sans utiliser leurs mains.

Six patients atteints de paralysie grave seront recrutés dans le nouvel essai clinique de la société à New York et à Pittsburgh.

Le dispositif a déjà été implanté et testé chez quatre patients australiens, et c’est la première fois qu’il sera testé aux États-Unis. Selon la société, l’essai sur les patients australiens a démontré que la technologie est sûre.

Ces nouveaux essais constituent « une étape importante pour les personnes vivant avec une paralysie », selon Tom Oxley, PDG et fondateur de Synchron.

Au lieu de percer le crâne, la Stentrode est introduite dans la veine du patient jusqu’à ce qu’elle atteigne le cerveau.

Le dispositif s’étend pour recouvrir la paroi du vaisseau et est constitué d’un matériau semblable à un filet auquel sont fixés 16 capteurs. Ce dispositif est relié à un appareil électronique monté sur la poitrine, qui convertit les signaux cérébraux provenant du cortex moteur, la partie du cerveau qui génère les signaux pour le mouvement, et les transmet à un ordinateur portable.

Synchron est la seule société qui a reçu l’approbation de la FDA pour mener des essais cliniques sur un BCI implanté de façon permanente. La technologie BCI innovante de la société utilise les vaisseaux sanguins comme voies d’accès naturelles au cerveau.

Si l’implant cérébral Stentrode est un succès, il pourrait être vendu comme produit commercial pour aider les patients paralysés à retrouver leur indépendance et leur qualité de vie.

Le nouvel essai clinique de la société, baptisé Command, est mené dans le cadre de la première exemption pour dispositif expérimental (IDE investigational device exemption) de la FDA. Une IDE autorise l’utilisation d’un dispositif dans une étude clinique afin de recueillir des données sur sa sécurité et son efficacité.

« L’étude Command fait progresser le développement de la technologie de Synchron jusqu’au stade de la faisabilité, alors que nous nous préparons à notre essai pivot « , a déclaré Oxley.