Un futur transhumaniste et biodigitalisé est favorisé par la pandémie

Travis Smith professeur de sciences politiques à l’Université Concordia de Montréal, a obtenu son doctorat à l’Université Harvard en 2005 avec une thèse sur la philosophie moderne et la signification politique de la médecine. Il affirme que la thèse de doctorat qu’il a rédigée il y a 17 ans se déroule aujourd’hui, la médecine étant utilisée pour subvertir la démocratie et instaurer la tyrannie à l’ère du COVID-19.

“J’ai écrit une thèse sur la façon dont la médecine peut être utilisée pour détruire la démocratie libérale. Les gens aiment à penser que la médecine n’est pas politique, et ce n’est pas vrai, bien sûr. Tous les pouvoirs sont politiques, et la médecine est un grand pouvoir“, a déclaré Smith.

Smith affirme que si des sommités comme Sir Francis Bacon ont envisagé une nouvelle humanité depuis des siècles, les avancées technologiques et la pandémie ont donné un coup de fouet à cet agenda.

“La société, les relations interpersonnelles, la relation entre les citoyens et l’État, le rôle de la médecine, toutes ces choses ont été brisées. L’ancienne normalité a disparu et on nous dit qu’il va y avoir une nouvelle normalité“, a déclaré Smith.

“‘Nous pouvons reconstruire en mieux’, ont-ils dit. Une nouvelle façon d’être pour recréer le monde, le transformer.”

L’agence fédérale canadienne Horizons politiques Canada (HPC) a exploré le concept de “convergence bionumérique“.

La mission d’Horizons politiques Canada est d’utiliser “la prospective pour aider le gouvernement fédéral à élaborer des politiques et des programmes plus solides face à un avenir incertain.”Le document décrit la convergence biodigitale comme “la combinaison interactive, parfois jusqu’à la fusion, des technologies et systèmes numériques et biologiques.”

Avec un avant-propos de Kristel Van der Elst, directrice générale d’Horizons politiques Canada et ancienne chef de la prospective stratégique au Forum économique mondial (WEF), le document prédit une “intégration physique complète des entités biologiques et numériques”, une “coévolution des technologies biologiques et numériques” et une “convergence conceptuelle des systèmes biologiques et numériques”.

Pour illustrer ces possibilités, le rapport imagine une mère dans une maison dont la conception et l’ameublement mêlent biologie et technologie, tout comme son cerveau et son corps. Son conseiller santé doté d’une intelligence artificielle crée un environnement de chambre imitant le climat méditerranéen pour l’aider à gérer ses niveaux d’énergie matinaux.

Elle envoie un message au cerveau pour ouvrir une application qui contrôle ses niveaux d’insuline, et se fait greffer un microbe qui ajuste ses niveaux. Elle consulte l’interface numérique de son cerveau pour lire ses rêves de la nuit précédente, et son application thérapeutique lui suggère de passer plus de temps dans la nature cette semaine-là.

Smith estime que la convergence est “plus susceptible de ressembler à un épisode de la série télévisée britannique Black Mirror”, qui se déroule dans un futur proche dystopique, mais dit que même la représentation “extraordinairement improbable” et “fantaisiste” du rapport est assez mauvaise.

“Au cours de la première heure d’existence de cet être, ils ont dû consulter un nombre incalculable de fois une intelligence artificielle. La prise de décision est supprimée, la liberté est totalement supprimée, la responsabilité est supprimée, de sorte que la vie de cette personne ne lui appartient plus. Absolument aucun petit mouvement ou même pensée dans leur esprit ne reste sans surveillance, sans récompense ou sans punition.”

Le professeur affirme ne pas être influencé par les références du rapport à la démocratisation et à l’égalité, car le projet, qu’il qualifie de “transhumaniste“, consiste à créer des “surhommes” et à laisser les autres derrière eux en tant que “sous-hommes” relatifs.

“Le véritable objectif est le pouvoir. C’est par nature un projet oligarchique et non démocratique, car la nature même du projet est de nous rendre supérieurs. Pour être cohérent avec l’égalité, vous devriez imaginer que les gens sont rendus également supérieurs ensemble – une possibilité presque fantaisiste, romantique, irréaliste, idéaliste.”

La pandémie prépare l’avenir

Selon Smith, la pandémie a déjà fait progresser les réglementations technocratiques au détriment de la démocratie. Au cours des deux dernières années, les applications de suivi créées par les gouvernements, la recherche des contacts, les mouvements contrôlés, les passeports vaccinaux, ainsi que les restrictions et les pressions exercées sur les personnes non vaccinées ont compromis la liberté partout dans le monde, dit-il.

“Ce que nous voyons maintenant est un prototype, ou un projet pilote, en ce qui concerne les passeports ou les certificats qu’ils mettent en place“, a-t-il déclaré. “Si vous vous conformez à cela, vous acceptez effectivement de renoncer à votre autonomie corporelle, alors vous donnez votre consentement. Mais c’est ‘Consentez à ceci ou bien nous détruisons votre vie’, donc c’est un vrai marché de dupes.”

Il est difficile de se soustraire à de telles réglementations une fois qu’elles ont été créées et normalisées, et le prix à payer est trompeur, selon Smith.

“Une fois que vous vous désengagez, vous obtenez un X rouge sur votre appareil, et votre vie est arrêtée jusqu’à ce que vous vous conformiez. Et puis, ils ont déjà indiqué que les taxes et les crédits carbone en feraient partie”, a-t-il noté.

“Cela va donc de la santé personnelle à la santé mondiale et de la santé mondiale à l’environnement mondial dans son ensemble. Et puis il n’y a presque rien de votre existence qui ne puisse être réglementé dans les moindres détails.”

Selon le rapport d’Horizons politiques Canada, il sera bientôt possible de “modifier ou de créer d’autres organismes” ainsi que de “modifier l’être humain – notre corps, notre esprit et notre comportement”. Smith affirme que les vaccins à ARNm COVID-19 représentent un pas dans cette direction.

“Il contraint votre corps à fabriquer une protéine artificielle, étrangère, synthétique, basée sur un modèle informatique non humain. … Il y a un tout petit peu de transhumanisme auquel ils ont déjà obtenu le consentement de la plupart d’entre nous.”

Il se garde bien de faire des pronostics sur la suite des événements, ajoutant que l’incapacité des vaccins à fournir une protection complète contre le COVID et la lassitude suscitée par les mesures de restriction pourraient entraîner une “résistance significative”. Malgré tout, il prévient que l’histoire récente permet d’envisager facilement comment les nanotechnologies modifiant l’ADN pourraient être utilisées dans une future pandémie.

Les gens se feront dire des choses comme : “Vous ne savez pas que votre puce protège tous les autres ? Vous ne savez pas que nos micropuces ne fonctionnent pas si tout le monde n’a pas été micropucé ? … Vous ne savez pas que laisser votre ADN inchangé nous met tous en danger ?”, a déclaré Smith.

“Cela va délibérément à l’encontre de tout ce que nous considérons comme moral. … Il ne s’agit pas de droits, il ne s’agit pas de justice – il s’agit de pouvoir.”