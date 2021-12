Discours de Laurence Trochu anti-transhumaniste #ZemmourVillepinte

Conservateurs vs Transhumanistes

Pour la première fois dans un programme présidentielle, on ose parler du transhumanisme et de l’homme augmenté. Il s’agit de Laurence Trochu, présidente du Mouvement Conservateur, lors du meeting à Villepinte d’Éric Zemmour, le 5 décembre 2021.

Extrait :

“Depuis des années, les Conservateurs alertent sur la décomposition idéologique de la droite. Cette droite aurait dû proposer une réelle alternative crédible au progressisme de la gauche, berceau d’Emmanuel Macron. Elle n’a pas saisi la nécessité de lui opposer une vision de l’homme et de la société fondamentalement différente de la ligne post-nationale, multiculturaliste et transhumaniste qui liquide notre pays.”

“La liberté n’est plus aimée : regardons comment elle a été abandonnée avec une facilité déconcertante aux docteurs Knoch qui nous gouvernent ou aux GAFAM qui nous dirigent.”

“C’est aussi l’espèce humaine qu’il s’agit de ne pas aliéner. Réduit par les antispécistes à n’être qu’un animal parmi d’autres, promis par les transhumanistes à une humanité augmentée où ne subsisteraient que les plus beaux et les plus forts, l’homme du XXIe siècle doit se rappeler que les limites protègent notre liberté”.

Si vous ne voulez pas du transhumanisme et de tout ce qui s’y rattache, il nous paraît évident que vous avez trouvé le seul candidat à cette présidentielle qui est contre le transhumanisme.

Vous pouvez lire l’intégralité du discours de Laurence Trochu ou visionner l’intégralité du meeting d’Éric Zemmour.

💬 @LaurenceTrochu : "L'Homme du XXIè siècle doit se rappeler que les limites protègent notre liberté" #ZemmourVillepinte pic.twitter.com/LLKwptXuph — Le Mouvement Conservateur (@MvtConservateur) December 5, 2021